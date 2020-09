Ximena Duque galardonada por su carrera como directora: "Representa muchas horas sin dormir" La feliz mamá recibió el premio Presidente 2020 de su empresa en una gala de honor donde se emocionó hasta las lágrimas y contó con el apoyo de su familia y de compañeros como Rashel Díaz. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como si una gala de la entrega de los Oscars de Hollywood se tratara, Ximena Duque y su marido Jay Adkins acudieron a la entrega de premios de la empresa para la que trabaja la colombiana como directora ejecutiva. Aunque todo se vivió de manera virtual y desde casa debido a las circunstancias que vivimos, la feliz mamá y su esposo lucieron sus mejores galas sin imaginar lo que estaba por suceder. El gran momento de la noche llegó cuando tocaba hacer entrega del Premio Presidente 2020 y la también actriz escuchó pronunciar las palabras mágicas: "¡Y la ganadora es... Ximena Duque!". Muy emocionada y acompañada de los suyos, incluidos su hijo Cristan Carabias y su amiga y compañera Rashel Díaz, recibió el premio sin casi poder mediar palabra. Ximena fue galardonada por su entrega y el gran trabajo desempeñado este año en su labor como directora ejecutiva de la empresa. La sonrisa de Jay, su esposo, demuestra el profundo orgullo que siente por su mujer a la que arropó y acompañó en todo momento. Días después y habiendo asimilado que no fue un sueño sino una bonita realidad, Ximena reflexionó sobre este logro tan importante en su carrera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esto representa horas sin dormir, representa días y horas y horas de redactar información para todo el equipo, representa ansiedad y ganas de tirar la toalla...", explicó con el premio ya en sus manos. No ha sido un camino de rosas, estar donde está ha implicado un gran sacrificio, pero ese esfuerzo está teniendo su recompensa y a la vista está. El premio fue un reloj que lleva consigo y que promete lucir a menudo para recordarse a sí misma y a los demás que sí se puede. ¡Muchísimas felicidades por este nuevo triunfo, querida Ximena!

