Ximena Duque revela detalles de su exitosa faceta de empresaria La actriz colombiana Ximena Duque abrió su corazón para hablar de, entre otras cosas, su llegada al país, los obstáculos superados y su faceta de empresaria. A través de las redes sociales, la actriz colombiana Ximena Duque abrió su corazón para hablar de, entre otras cosas, su llegada al país, los obstáculos superados y su faceta de empresaria. "Yo he estado donde la mayoría de ustedes están y he logrado llegar adonde a la mayoría de la humanidad le da miedo soñar", dijo la ojiverde. "Quiero enseñarles que sí se puede porque soy esa persona que llegó a este país en el año 1997. Fui indocumentada [y] también tenía sueños que parecían imposibles. Quedé embarazada a los 18 años". Recordemos que la actriz tenía tan solo 19 años cuando trajo al mundo a Cristian, fruto de su fallido noviazgo con el actor y presentador Christian Carabias, con quien hoy mantiene una excelente relación de amistad por el bienestar de su primogénito. "Logré ganarme una posición en el medio artístico, pero no fue fácil. La gente de pronto ve el resultado, pero no conoce el proceso y fue un proceso difícil, complicado [y] sacrificado en el que era prácticamente una niña criando un niño", señaló. "Sacrifiqué mucho tiempo con él, muchas cosas de mi vida que hoy no estoy dispuesta a sacrificar. La gente hoy en día ve que estoy teniendo éxito en este negocio que emprendí. El éxito no viene solo, viene con mucho esfuerzo y muchos sacrificios". Duque se refiere a la plataforma Monat, en la que les enseña a las mujeres un modelo de negocio para que se superen a nivel personal y tengan independencia financiera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Yo decidí por un tiempo dejar de vivir las aventuras que vivía en las novelas, series [y] películas para vivir mi propia aventura. Estoy tomando una pausa, estoy creando algo maravilloso que me da la oportunidad de ser exitosa, pero a la vez llevar a muchas mujeres al éxito", explicó. "Estoy trabajando por un propósito. Hoy puedo decir que gracias a Monat tengo independencia financiera y soy libre de hacer lo que yo quiera".

