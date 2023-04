Ximena Duque y su esposo tienen una noticia que compartir "Estamos emocionados de finalmente compartir un pequeño secreto que hemos estado guardando", anunció la actriz y empresaria colombiana a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ximena Duque Ximena Duque y su esposo Jay Adkins | Credit: Instagram Ximena Duque Ximena Duque vive uno de los momentos más dulces de su vida, tanto en el terreno profesional como en el personal. Madre de 2 niñas y un adolescente que ya se independizó, la que fuera actriz de exitosas telenovelas de Telemundo como La casa de al lado y Corazón valiente logró reinventarse lejos de la televisión y hoy es una empresaria de éxito que ayuda a otras mujeres a convertirse en dueñas de su propio negocio. Una aventura profesional que inició hace tres años y con la que siga cosechando triunfos de la mano de su esposo, el empresario Jay Adkins. Ximena Duque Ximena Duque | Credit: Instagram Ximena Duque "En 3 años he podido generar muchos más ingresos de lo que generé en 15 años de carrera artística", compartía en octubre del año pasado a través de las redes sociales. Ximena Duque Ximena Duque | Credit: Instagram Ximena Duque "Más allá del dinero que se pueda hacer, es el crecimiento personal, es lo que a mí me ha dejado como mujer, es la posibilidad de poder estar en mi casa cuando mi hija no se siente bien…". Pero la faceta como empresaria del extalento de Telemundo no ha hecho más que empezar. Ximena Duque Ximena Duque | Credit: Instagram Ximena Duque Ximena y su esposo tienen un gran anuncio que hacer a sus seguidores. Ximena Duque Ximena Duque y su esposo Jay Adkins | Credit: Instagram Ximena Duque "Hoy es muy especial y estamos emocionados de finalmente compartir un pequeño secreto que hemos estado guardando", comenzó compartiendo recientemente en compañía de su pareja la actriz y empresaria a través de un video que publicó en sus historias de Instagram. Ximena Duque Ximena Duque y su esposo | Credit: Instagram Ximena Duque "Por años hemos estado soñando con empezar esta nueva aventura y hoy marca el comienzo de algo increíble para nosotros", comentó Duque. "Esto es prueba de que los sueños realmente pueden ser reales", agregó. Ximena Duque Ximena Duque | Credit: Instagram Ximena Duque SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tras este aliciente, Ximena y su esposo dejaron con la miel en los labios a sus seguidores ya que aún no es tiempo de revelar el secreto. "Abril 17, ese día les contaremos de que se trata nuestra nueva aventura", informó la actriz. "Anoten la fecha en sus calendarios". ¡Estaremos esperando con ansias esa gran noticia!

