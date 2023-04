Ximena Duque y su esposo presentan su nueva compañía Empower Fashion Tras dos años "de trabajo arduo", la actriz y empresaria colombiana y su esposo presentaron este lunes su nueva compañía "enfocada en el mundo de la moda". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ximena Duque Ximena Duque y su esposo Jay Adkins | Credit: Instagram Ximena Duque Hace varias semanas, Ximena Duque y su esposo Jay Adkins anunciaron a través de las redes sociales que tenían una noticia muy importante que compartir. "Por años hemos estado soñando con empezar esta nueva aventura y hoy marca el comienzo de algo increíble para nosotros. Esto es prueba de que los sueños realmente pueden ser reales", comentó al respecto la actriz y empresaria colombiana. La pareja dejó, sin embargo, en ese momento con la miel en los labios a sus seguidores ya que no era tiempo aún para revelar el secreto. "Abril 17, ese día les contaremos de qué se trata nuestra nueva aventura", prometieron. Ximena Duque Ximena Duque y su esposo Jay Adkins | Credit: Instagram Ximena Duque La esperada fecha por fin llegó y con ella quedó revelada la gran noticia que con tanta ilusión guardaban Ximena y su esposo esperando a que llegara este día para poder compartirla. "Hoy es un día muy especial para mí y mi esposo porque después de dos años de trabajo arduo, estamos emocionados de presentarles nuestra nueva compañía enfocada en el mundo de la moda y el gran impacto que esta tiene en nuestras vidas", compartió Ximena. "Desde el inicio, hemos trabajado incansablemente para ofrecerles piezas de alta calidad que reflejen nuestra pasión por la moda y el diseño. Nuestra línea de ropa es perfecta para aquellos que quieren destacarse en cualquier ocasión. Te aseguro que nuestra colección tiene algo para ti". Felices por el inicio de esta nueva aventura profesional que emprenden como pareja, Duque y su esposo dieron a conocer que sus prendas ya están disponibles para preordenar en su tienda online, WWW.EMPOWERFASHION.COM, donde se realizan envíos internacionales. Ximena Duque Ximena Duque y su esposo Jay Adkins | Credit: Instagram Ximena Duque SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estamos muy emocionados de comenzar esta nueva aventura y estamos ansiosos por ver cómo nuestras prendas se ajustan a tu estilo personal", reconocieron. "Gracias por apoyarnos en este viaje y esperamos verte pronto con alguna prenda de Empower Fashion". Ximena Duque Credit: Instagram ¡Muchas felicidades!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ximena Duque y su esposo presentan su nueva compañía Empower Fashion

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.