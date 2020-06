¡Ximena Duque estrena nuevo y lujoso hogar junto a su esposo! La nueva casa de la actriz colombiana Ximena Duque en Florida tiene piscina, amplia terraza y cuenta con una vista impresionante. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de muchas horas de trabajo y entrega profesional, uno suele tener la recompensa. Así ha sido para Ximena Duque, un ejemplo claro de que con esfuerzo y voluntad uno puede alcanzar sus sueños sentimentales, y por qué no, también materiales. A través de sus redes sociales, la artista colombiana presumió con orgullo la nueva casa que compró gracias a su esfuerzo y compromiso. “Les voy a mostrar un poquito nuestra nueva casa. ¡Estamos muy felices!”, dijo feliz la ojiverde en la serie de videos que compartió en su InstaStories. “Nos demoramos muchísimo en encontrar esta casa porque nos gusta todo super moderno, así que bueno, nos tomo un tiempito pero finalmente la encontramos. ¿Qué tal, les gusta? Cuéntenme”. RELACIONADO: Ximena Duque muestra el caprichito millonario que ella y su esposo se han dado en su aniversario La propiedad está ubicada en la Florida - estado donde Ximena reside con su esposo e hija- y además de piscina y amplia terraza cuenta con una vista impresionante. “Lo que me enamoró de esta casa honestamente fueron los arboles ¡miren esta belleza!, expresó risueña. “Tiene muchísima zona verde y estos arboles que me encantan”. Así es el nuevo hogar de Ximena Duque: Algo que la tiene sumamente contenta, es que finalmente podrá tener su propia oficina. “La buena noticia y que me tiene muy feliz es que voy a tener oficina, [tiene su] propio baño y su propio clóset”, dijo Duque, quien tras finalizar su contrato de exclusividad con la cadena Telemundo, la esposa de Jay Adkins y mamá de Luna y Cristán Carabias ha encontrado en el mundo empresarial la independencia financiera que deseaba tener. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Yo decidí por un tiempo dejar de vivir las aventuras que vivía en las novelas, series [y] películas para vivir mi propia aventura. Estoy tomando una pausa, estoy creando algo maravilloso que me da la oportunidad de ser exitosa, pero a la vez llevar a muchas mujeres al éxito”, explicó la colombiana en sus redes. “Estoy trabajando por un propósito. Hoy puedo decir que gracias a Monat tengo independencia financiera y soy libre de hacer lo que yo quiera”.

