¡El romántico aniversario de Ximena Duque y su esposo Jay Adkins en Saint Barth! La pareja cumple 4 años de casados y lo ha celebrado a lo grande, lejos de la casa, los hijos y rodeados de un escenario paradisíaco. ¡Muchas felicidades! Por Teresa Aranguez Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Su matrimonio es a prueba de fuego. Han pasado uno de los años más retadores de su vida y lo han superado con muy buena nota. Ximena Duque y Jay Adkins forman una de las parejas más consolidadas y felices, y eso toca celebrarlo. Con motivo de su cuarto aniversario de boda, los enamorados dejaron en casa a sus pequeñas Luna y Skye, las obligaciones laborales y otros compromisos para únicamente disfrutar de su amor y sus besos. No pueden hacerlo todo lo que quisieran, pero han sacado el tiempo y las ganas para viajar rumbo a ese paraíso llamado Saint Barth desde donde han compartido algunas de las imágenes más románticas. "¿A dónde creen que vamos?", preguntaba juguetona en sus historias de Instagram junto a una espectacular imagen desde el avión. Ximena Duque Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque Ximena Duque Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque La empresaria sacaría de dudas a sus seguidores poco después confirmando que el destino elegido era Saint Barth, un paraíso del cielo en la tierra del que mostraron un sinfín de imágenes. Entre ellas, la de la llegada y bienvenida a su hotel. Desde la terraza las vistas son fuera de serie y así lo compartió una felicísima Ximena cuya voz desprendía ilusión y ganas de disfrutar en pareja. Ximena Duque Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque Piscina y mar casi de la mano, sumado a palmeras, sol, arena y una calma poco usual en su día a día, son los testigos del amor de esta pareja que no dejó de sonreír. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Imposible no hacerlo con este panorama ante sí. Después de meses entre pañales, duros entrenamientos en el gimnasio y el estrés de sus trabajos, necesitaban este merecido descanso para celebrar sus cuatro años de matrimonio. Ximena Duque Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque Los tortolitos se casaron en una boda de cuento de hadas el 5 de junio de 2017 en la iglesia Plymouth Congregational de Miami. Enfundada en un precioso vestido de la dominicana Lucía Rodríguez, Ximena lucía más que radiante. Se dieron el 'Sí, acepto' ante 250 invitados, familiares y amigos que fueron testigos de esta unión que ha tenido como fruto a sus dos adoradas hijas. Ximena Duque y Jay Adkins Credit: Ximena Duque/Instagram Su papel de padres ha consolidado y fortalecido aún más si cabe su relación que hoy celebran a lo grande. ¡Por muchos años más de amor y felicidad!

