Ximena Duque "en negociaciones" para regresar a la televisión tras 5 años ausente La actriz y empresaria sorprendió este jueves a sus seguidores con esta inesperada noticia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ximena Duque podría estar a un paso de regresar a la televisión. Tras cinco años alejada de la pequeña pantalla, la exitosa empresaria y actriz colombiana sorprendió este jueves a sus seguidores al anunciar a través de una transmisión en vivo que llevó a cabo desde su página de Facebook que se encuentra en "conversaciones" para retomar su carrera en la televisión. "Todavía no es seguro, pero estoy en conversaciones para hacer algo muy especial de regreso a la televisión. Nadie lo sabe. Todavía estamos en negociaciones", informó la que fuera actriz de exitosas telenovelas de Telemundo como La casa de al lado y Corazón valiente. "No debí habérselos contado porque ahorita va a salir por todas partes", agregó la feliz mamá de Cristan Carabias, Luna y Skye; "pero ustedes saben que me encanta darles la primicia". Ximena Duque Ximena Duque | Credit: Facebook Ximena Duque Un proyecto acorde a sus valores Sin revelar muchos detalles sobre el proyecto que la traería de regreso a la televisión –un acontecimiento muy esperado por sus fans–, Duque avanzó que es algo "chévere" que le gusta "mucho" y que "va muy alineado" con sus "valores", con la vida que lleva y con sus "principios". "Estoy en conversaciones para hacer algo chévere que me gusta mucho, que va muy alineado con mis valores, con la vida que llevo, con mis principios", comentó la también influencer, quien está a punto de superar los cinco millones de seguidores en la red social Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Será una telenovela, una serie o un programa? Los fans de la actriz están muy ansiosos por saber de qué se trata. "Si se da ustedes serán los primeros en enterarse", les comunicó. "Así que crucen dedos por si quieren volverme a ver en la televisión", agregó la esposa de Jay Adkins.

