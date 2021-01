Close

El hijo de Ximena Duque confirma la noticia: su madre y esposo dieron positivo en coronavirus El joven compartió unos videos en los que informó sobre la situación actual de su familia. Todos se contagiaron, incluida Luna. Él fue el único en dar negativo. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Era el mayor miedo de Ximena Duque, contagiarse de coronavirus, especialmente debido a su estado de gestación. Desafortunadamente, su gran temor se ha cumplido y la bella colombiana ha dado positivo junto con su esposo Jay Adkins y su pequeña Luna. Así lo confirmaba en sus redes sociales Cristan Carabias, el primogénito de la empresaria, quien a través de sus historias de Instagram contó cómo se encontraba la familia. Además, aprovechó para explicar que él había sido el único en salir negativo. "Mi mamá salió positiva, Jay salió positivo y Luna salió positiva, yo fui el único que salí negativo, eso fue como hace ya una semana", aclaró a sus seguidores que le habían estado preguntando preocupados tras extenderse los rumores. "Ellos sí están un poquito enfermitos". Para no ser contagiado, el joven tuvo que irse a la casa de su padre Christian Carabias, también en Miami, donde tendrá que esperar hasta que sus familiares se recuperen por completo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cristan insistió en la gravedad de la situación que se vive con esta pandemia e incitó a todos a que se cuiden, a que salgan lo menos posible y, si lo hacen, que lo hagan bien protegidos. "Este virus no es un chiste, viendo cómo los ha tumbado a ellos, está tenaz, así que cuando salgan cuídense. Es imposible vivir encerrados pero cuando salgan pónganse la mascarilla", insistió. Image zoom El adolescente, además de hacerse la prueba nuevamente y confirmar que es negativo, acudió con su papá a la puerta de la casa de Ximena y Jay para dejarles sopita caliente y comida con la que combatir este virus. La también actriz se encuentra en la recta final de su embarazo y requiere de un cuidado aún más especial. Todo el ánimo, el cariño y la fuerza para la familia. ¡Por una pronta recuperación!

