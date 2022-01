¡Sexy mamá! Ximena Duque tumba las redes con este diminuto tanguita playero Desde sus paradisíacas vacaciones, la feliz mamá enmudeció a sus seguidores con estas imágenes en traje de baño que dejan al descubierto ¡sus peligrosas curvas! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde el 31 de diciembre, Ximena Duque y su familia se encuentran en un lugar paradisíaco que ha preferido no desvelar para preservar su privacidad. Lo que sí ha compartido han sido los felices momentos que está viviendo con sus tres hijos y su esposo Jay Adkins en estas dos semanas de vacaciones. En la playa, de paseo, en su espectacular casa alquilada o comiendo algo sabroso, cualquier momento es una excusa perfecta para mostrar un pedacito de su impresionante viaje. Pero han sido las últimas imágenes de Ximena en un diminuto bikini en la playa las que han llamado poderosamente la atención. La colombiana ha enmudecido a sus seguidores con su espectacular figura y peligrosas curvas. Ximena Duque Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque "Las mejores vacaciones del mundo", escribía al pie de este video. Aunque en estos días la empresaria de 36 años ha asegurado que no se está cortando a la hora de comer y que le sobran 10 libras, las imágenes muestran otra cosa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En ellas Ximena derrocha belleza y sensualidad junto a su hijita Luna en la orilla del mar. La directora ejecutiva está en mejor forma que nunca y atraviesa uno de los momentos más felices de su vida. Ximena Duque Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque La familia tiene previsto estar unos días más en este lugar de ensueño en el que descansan y desconectan de un año que ha tenido de todo. Desde la feliz llegada de Skye, hasta su contagio por coronavirus. Con la llegada del 2022 Ximena ya tiene puestas sus miras en sus nuevos objetivos profesionales y personales. Con las pilas cargadas fruto de este viaje, toca seguir persiguiendo sueños.

