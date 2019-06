Ximena Duque se defiende de las críticas tras la modesta fiesta de cumpleaños que le organizó a su hijo mayor

Tras ser criticada por la fiesta tan sencilla que le organizó la semana pasada a su hijo con motivo de sus 15 años de vida y luego de que diversos medios de comunicación se hicieran eco de lo sucedido, Ximena Duque hizo frente recientemente a la controversia a través de las redes sociales, donde la actriz colombiana dio a conocer, para todos aquellos que estaban hablando sin saber, el motivo detrás de la modesta fiesta de cumpleaños que tuvo su primogénito.

“Yo les juro que ni cuenta me di de esos comentarios pero la prensa ha sacado una cantidad de historias diciendo que fui criticada por la manera cómo le celebré el cumpleaños a mi hijo. Señores no se pueden comparar a los hijos. Mi hijo tiene 15 años, es un adolescente, desde que tiene 4 años de vida él dijo ‘yo no quiero fiestas de cumpleaños, solamente quiero viajar’. Y eso es lo que le he dado siempre de cumpleaños: un viaje”, explicó la estrella colombiana en Instagram.

“No le gustan los pasteles, no le gusta la fiesta, no le gusta nada de eso. Y para este cumpleaños logré convencerlo de hacer algo chiquito con sus amigos”, agregó la intérprete de 34 años.

La actriz, que se encuentra alejada de la televisión desde 2017, pidió a los medios de comunicación no hacerse eco de ese tipo de comentarios tan negativos para evitar darle cuerda a los haters, que lo único que buscan es su minuto de protagonismo, además de hacer daño.

“Definitivamente me causa gracia porque a veces uno ignora ciertos comentarios negativos y como les digo ni cuenta yo me di de estos comentarios pero me enteré porque sacaron unas notas, pero gente no hay que reproducir todas esas cosas negativas porque al final les estamos dando cuerda a esos haters que no tienen nada que hacer y solamente quieren criticar, entonces les estamos dando como quien dice promoción”, aseveró Duque.