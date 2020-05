Ximena Duque, de actriz a directora ejecutiva senior de una empresa La actriz está enfocada actualmente en el mundo de los negocios, donde ha logrado encontrar la independencia financiera que tanto anhelaba. By Moisés González Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Desde que hace dos años dejara de ser artista exclusiva de Telemundo, mucho ha cambiado la vida de Ximena Duque. La actriz colombiana dejó a un lado la actuación –al menos hasta que encuentre ese proyecto que la vuelva a enamorar y la motive a regresar al set de grabación– y se embarcó hace siete meses en una nueva aventura profesional que la tiene muy ilusionada. La intérprete de 35 años cambió las cámaras y los reflectores –un espacio en el que se desenvolvía con mucho éxito hasta ahora– por el mundo de los negocios. Image zoom Ximena Duque Mezcalent La exestrella de Telemundo se unió a una compañía de mercadeo en red que distribuye productos para el cuidado de la piel y le está yendo tan bien que ya alcanzó el título de directora ejecutiva senior dentro de la empresa, un logro fruto de su dedicación y esfuerzo que no ha tardado en presumir a través de sus redes sociales. "Hace 7 meses di este paso, el paso a cambiar mi vida, el paso a no depender de la televisión y a tomar por fin el control de mis finanzas. Veía ese título muy lejos pero gracias a los mejores seres humanos que puedo llamar familia, que es mi equipo triunfador, lo logré", compartió emocionada en Instagram la actriz de exitosas telenovelas como La casa de al lado y Corazón valiente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero, sin duda, lo que más emociona a Ximena de esta nueva aventura profesional es poder tener la oportunidad de cambiar ‘miles de vidas todos los días’. "De la mano de muchas personas que han dicho sí a esta oportunidad estamos cambiando miles de vidas todos los días. Guiando a las personas a que puedan tener la verdadera independencia financiera, a que sean dueños de su tiempo", aseguró la esposa de Jay Adkins. "Hoy puedo decir que soy una mamá y una esposa presente. Que estoy construyendo un legado que le dejaré a mis hijos y un ejemplo para que ellos sigan con mi misión de ayudar a miles de niños alrededor del mundo a que tengan una mejor vida", agregó.

Ximena Duque, de actriz a directora ejecutiva senior de una empresa

