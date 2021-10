¡Ximena Duque da un tour por el yate millonario de sus sueños que aspira a tener! La actriz y empresaria mostró cómo es el barco que ella y su esposo Jay Adkins esperan tener algún día en sus vidas. "Aquí es donde quisiéramos estar en dos años". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo que tiene se lo ha ganado a pulso y a base de mucho esfuerzo. Ximena Duque ha comprendido que todo es posible si se lucha por ello. No solo se trata de pensarlo o desearlo, hay que trabajarlo para que llegue a uno. Son muchas las cosas que ha conseguido fruto de su entrega profesional, muchas de ellas materiales. Pero también ha obtenido grandes logros personales gracias a su empeño en ser mejor persona cada día. Este viernes la actriz y empresaria visitaba junto a su esposo Jay Adkins, su mejor socio, y su hijita Luna un tour de yates de lujo. De todos ellos hubo uno especial que fascinó a la pareja, un bote millonario que Ximena tiene claro que algún día será suyo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estoy sin duda me motiva para trabajar más", arranca su video en Facebook mostrando los impresionantes vehículos marítimos que se disponían a visitar. Todos tenían mucho encanto, pero hubo uno que les robó el corazón. Por el momento no pueden adquirirlo pero Ximena se ha puesto un objetivo de tiempo para que ese barco sea de su propiedad. "Aquí es donde quisiéramos estar en dos años" , dijo segura de lo que quiere. No dudó, sino que aseveró, y esa es la clave para que las cosas se den, tener claro qué se quiere y qué hacer para conseguirlo. Quien también se veía entusiasmado era su esposo, todo un amante del mar y la navegación. La familia suele salir a surcar los mares en su barquito más humilde cuando el clima y el tiempo libre se lo permite. Con este impresionante yate que les encantaría adquirir, incluso podían vivir en el mar. Cuenta con varias plantas, habitaciones, sala de estar y todos los muebles necesarios. Es una especie de casa a todo dar y con todos los lujos, pero sobre el agua. La pareja se fue a casa feliz e ilusionada con su nuevo objetivo entre ceja y ceja. Lo hicieron con su actual mansión y ahora con este nuevo propósito. ¡Comienza la cuenta atrás para conseguirlo!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Ximena Duque da un tour por el yate millonario de sus sueños que aspira a tener!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.