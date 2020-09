Rashel Díaz y el chef James se reencuentran en evento de Ximena Duque La actriz colombiana contrató los servicios del chef para que elaborara el menú de un evento muy especial que organizó y en el que estaba como invitada su amiga Rashel Díaz. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La vida le sonríe a Ximena Duque en el terreno personal, pero también en el profesional. La actriz colombiana, quien dejó de ser artista exclusiva de Telemundo hace aproximadamente dos años, sigue cosechando triunfos en su nueva faceta como directora ejecutiva principal de una importante empresa de productos cosméticos que opera en diferentes países. Este viernes, sin ir más lejos, la esposa de Jay Adkins recibió un importante reconocimiento por sus logros dentro de la empresa y lo celebró con una pequeña reunión a la que acudieron varias colegas y amigas, entre ellas la exconductora de Un nuevo día Rashel Díaz. Image zoom El chef James en el evento de Ximena Duque Instagram Rashel Díaz La presentadora cubana, quien recientemente fue despedida del show mañanero de Telemundo, se llevó una dulce sorpresa al llegar al evento y encontrarse con su excompañero de trabajo y amigo, el chef James, a quien Ximena contrató para que elaborara el menú del evento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Y de pronto yo aquí y Ximena nos dice ‘mira va a venir un chef espectacular, no sabes lo que te va a preparar’. Obvio quién más. Te quiero, mi amor", compartió emocionada a través de sus redes sociales Rashel, quien también forma parte de la empresa en la que trabaja Duque. Image zoom Rashel Díaz y el Chef James Instagram Rashel Díaz "Teníamos tiempo que no hacíamos historias juntos", reconoció James. La vida no se acaba con un despido y el chef es la prueba fehaciente de ello. El exrostro de Telemundo no ha dejado de trabajar y de hacer cosas a nivel profesional desde que la cadena de habla hispana decidiera prescindir de sus servicios. Image zoom El chef James en el evento de Ximena Duque Instagram Rashel Díaz A través de su reconocida empresa de catering, el chef continúa sorprendiendo a la gente con sus creaciones culinarias, como sucedió este viernes durante el evento de Ximena.

