Ximena Duque comparte su otro gran sueño hecho realidad: "Otra meta cumplida" Orgullosa, feliz y muy emocionada, la empresaria colombiana mostró el que se ha convertido en uno de los momentos más importantes de su vida. Un nuevo logro que se ha materializado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Huele a verano y a vacaciones. Con motivo de esta etapa estival, los pequeños y jóvenes de la casa acaban el curso académico para dar comienzo a su merecido descanso. Una situación que, en el caso de Ximena Duque, ha llegado con especial emoción. Su hijo mayor, Cristan Carabias, se acaba de graduar. Y su mami, orgullosa, así lo ha compartido en sus redes sociales. De aquel niño pequeño y risueño siguen quedando muchas cosas, por ejemplo, su gran sonrisa. Pero los años le han convertido en un hombre responsable, de ideas claras y, al igual que su madre, con un montón de metas por alcanzar. Ximena Duque Ximena Duque | Credit: (Photo by Tommaso Boddi/WireImage) "Otra meta cumplida… Hoy se cierra un ciclo y se abre un camino lleno de oportunidades para ti mi amor, Cristan Carabias", arrancó su mensaje dedicado a su primogénito. "El tiempo se nos fue volando pero no se nos escapó de las manos. Hemos disfrutado cada etapa de tu vida al máximo y me siento la mamá mas orgullosa y feliz del mundo. Dios fue muy bueno conmigo, me mando al mejor hijo del mundo, y siempre estaré orgullosa de ti y te apoyaré como siempre en todo lo que vayas a emprender de ahora en adelante. Estaré celebrando cada una de tus victorias y metas cumplidas, ¡hoy y siempre!", apuntó emocionada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A estas palabras le acompaña un video que reúne todas las graduaciones de su ya no tan chiquito desde que era un niño. Momentos vividos con emoción y orgullo que hoy cumplen un ciclo. Cristan es un joven muy independiente con la cabeza muy bien amueblada que sabe hacia dónde encaminar su vida. La salud, el bienestar y el entrenamiento físico se han convertido en pilares fundamentales para él y herramientas con las que ayudar a los demás en su nuevo camino. ¡Enhorabuena!

