Ximena Duque cuenta con gran tristeza la razón por la que su hijo Cristan ya no vive con ellos La feliz mamá compartió con pesar este triste testimonio, una decisión que no ha sido nada fácil para ninguno. "Me ha dado muy duro". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Es empresaria, actriz, esposa y, sobre todo, madre. Ximena Duque es de esas mujeres protectoras que siempre está al pendiente de sus hijos. En estos días, tanto ella, como su hijo mayor Cristan y su esposo Jay Adkins, tuvieron que tomar una importante decisión. Con motivo del regreso del joven a la escuela para seguir desarrollando sus estudios y debido al gran riesgo que supone eso en términos de salud, decidieron que lo más apropiado en estos momentos era que se mudara a casa de su papá, Christian Carabias. Con los ojos aguados y un gran dolor de corazón, Ximena contó lo complicado que ha sido dar este paso. Lo hacía profundamente emocionada en una serie de historias en su perfil de Instagram, en las que se volvió a abrir en canal con sus seguidores. Image zoom Ximena Duque y su hijo Cristan | Credit: IG/XD "Quedamos en que cuando naciera Skye él iba a regresar al colegio y se va a quedar hasta que termine con su papá, cosa que me ha dado muy duro porque mi hijo siempre ha estado con nosotros, conmigo, somos uno solo. Y de verdad eso me ha afectado mucho", explicó Ximena. El joven, que es un adolescente de lo más responsable y maduro, va todos los días a visitar a su familia después del colegio. "Nos vemos desde el carro, a distancia, ve a Luna y ve a la bebé. Pero siento que estos meses van a ser eternos", prosiguió. La idea es que regrese cuando acabe el curso. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque Cristan ya va camino a los 17 años para Ximena sigue siendo su bebé y su primer gran amor. A pesar de lo difícil que resulta, es por el bien de toda la familia. "Tenemos una bebé recién nacida y él se está exponiendo así que él tomó la decisión", dijo refiriéndose al coronavirus. Un acto lleno de amor y generosidad que demuestra el gran corazón y la cabeza tan bien amueblada del joven. El tiempo vuela así que más pronto que tarde ¡volverán a estar juntos!

