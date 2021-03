Es una de las mujeres más emprendedoras del medio y lo ha demostrado con hechos. Aquello que toca Ximena Duque es éxito seguro.

Primero brilló como actriz y conductora de televisión por muchos años y ahora tiene el placer de trabajar desde la comodidad de su hogar.

Sin embargo, parece que siempre hay alguien que por una cosa u otra, termina criticando sus pasos. Serena y, sobre todo, muy directa, la colombiana de 36 años se dirigió a sus detractores a través de un mensaje en sus redes.

Image zoom Ximena Duque | Credit: Mezcalent

Primero, Ximena recordó un comentario muy desagradable de un hater mientras ella estaba ingresada. "Ni en el hospital se quita el anillo", "Ay, el anillo en primer plano", le han dicho y repetido más de una vez.

Así les respondió a los que tienen tanto interés en saber. "Yo hablo con mis manos, obvio el anillo está en primer plano. Mi pregunta es. 1. ¿Las mujeres casadas se quitan los anillos? ¿Por qué razón me lo tengo que quitar?", arrancó su mensaje.

"2. si me lo quito, mi mzfico me va a mirar rayado y me va a decir, '¿por qué se quita el anillo?' 3. No me estorba. 4. ¡Me encanta mi anillo! ... No voy a quitármelo para que no se vea, estoy feliz con mi anillo, lo amo y representa el amor", explicó con sentido del humor.

Image zoom Credit: Latin Íconos

Aunque las críticas suelen ser mínimas, también hay quien cuestiona su profesión actual en la que promueve productos de cuidado personal, la piel y el cabello. "¡Pobrecita Ximena, terminó vendiendo champús", contó sobre otra de las cosas que le dicen.

Pero ella también tuvo una respuesta para quienes le tienen tanta pena. "Me da risa cuando escucho esos comentarios porque la gente no entiende que yo hago Monat no porque necesitara dinero, ni porque me esté haciendo rica a espaldas de los demás, es porque Ximena está ayudando a las personas a tener una mejor calidad de vida", continuó.

Lejos de disgustarse, la feliz mamá de tres reconoció que "la ignorancia es atrevida y hay gente que odia por odiar", así que no le da más importancia de la que realmente tiene.

Debido a su larga trayectoria en televisión, muchos no entienden el porqué de ese salto. ¿Qué ha sido muy feliz en ella? Pues sí, pero hay otras cosas que no cambiaría por nada. "No extraño las largas horas de trabajo, no extraño trabajar los sábados, no extraño viajar los domingos, no extraño no ver a mis hijos", compartió segura.