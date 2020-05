¡Así es el espectacular parque de bolas que Ximena Duque ha construido en casa para su hija! La empresaria ha mostrado a sus seguidores el espacio de juegos que ha creado para su princesa, sin duda el sueño de cualquier niño. ¡Impresionante! By Teresa Aranguez Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Como bien ha demostrado en los últimos tiempos Ximena Duque con su propio ejemplo, los sueños, a base de esfuerzo e ilusión, sí se hacen realidad. Sus horas de trabajo y entrega le han convertido en una empresaria de éxito dispuesta a ayudar a todas esas mujeres que se lo proponen desde el corazón. Pero por encima de todo, la colombiana es una madre coraje que vive para su familia, su marido y sus hijos. Prueba de ello es la cantidad de momentos de calidad que pasa a su lado, especialmente con Lunita, la chiquitina de la casa que más atención requiere. Su último regalo a la pequeña para permitir que su crecimiento se base en juegos constructivos y le permitan hacer ejercicio y divertirse a la vez, ha sido este espectacular parque de bolas. Ahora no hay que ir a ningún sitio para bañarse entre colores, ¡la princesita lo tiene en casa! Image zoom Ximena Duque IG/Ximena Duque SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN La también actriz mostró cómo había quedado este espacio tan maravilloso y colorido dentro de casa. Y claro, la pequeña fue verlo y tirarse en plancha para disfrutar de lo lindo. Su carita de felicidad y su sonrisa de ilusión traspasaban la cámara. "Alguien está muy contenta", dijo la mamá mientras la grababa. Al juzgar por su voz, Ximena también estaba dichosa de ver los ojitos chispeantes de su chiquitina. ¡Un momento que seguro Luna jamás olvidará!

