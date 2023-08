Ximena Duque confiesa por qué para su esposo "sería muy duro" si ella volviera a la televisión La actriz y empresaria lleva cuatro años alejada de la actuación. "Esto nunca lo había dicho pero lo voy a confesar acá porque es una realidad". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ximena Duque Ximena Duque y su esposo | Credit: Mezcalent; Instagram Ximena Duque Ximena Duque tomó la decisión hace ya 4 años de convertirse en empresaria, el mismo tiempo que lleva alejada de la actuación y la televisión. "Llevo ya 4 años haciendo diferentes negocios, 4 años en los que gracias a esa oportunidad que llegó a mi vida en ventas directas me abrió el camino a otros negocios y a la oportunidad de tener otras entradas de dinero", contó en una reciente transmisión en vivo en las redes sociales. Pero, ¿significa esto que su carrera como actriz finalizó? "No quiere decir que no vaya a regresar a la televisión, pero tiene que ser una oportunidad muy llamativa para yo dejar la verdad a mis criaturas en casa y a mi esposo", reconoció la actriz de exitosas telenovelas de Telemundo como La casa de al lado y Corazón valiente. Ximena Duque Ximena Duque, su esposo y sus hijas | Credit: Instagram Ximena Duque Duque, quien cuenta con millones de seguidores en las redes sociales, confesó que para su esposo "sería muy duro" si ella volviera a la televisión "porque obviamente llevo 4 años en casa, 4 años dedicada a la familia". "Y me dijo textual: 'Yo te amaba cuando nos casamos pero ahora te amo mucho más y no creo que pueda soportar verte besarte con otro hombre en la televisión'", se sinceró. "Esto nunca lo había dicho pero lo voy a confesar acá porque es una realidad". La ahora empresaria aseveró que "no quisiera hacer nada que lo incomode o que ponga en riesgo" su relación. "Y lo entiendo perfectamente", dijo. Pero "igual me conoció siendo actriz, no quiere decir que no me lo vaya a permitir", dejó claro. "Pero creo que si se presenta esa oportunidad podría poner condiciones que cuiden mi relación y todo eso". Ximena Duque Ximena Duque y su esposo | Credit: Instagram Ximena Duque "Tiene que tener mucho sentido esa oportunidad o eso que se me esté presentando y no solamente eso. Yo si quisiera volver también bajo mis propios términos y me refiero a poder hacer un día mi propia producción, mi propio show, mi propia película…", señaló. "He estado escribiendo, tengo una imaginación maravillosa, de hecho llevo ya un tiempito en este proyecto. Creo que lo voy a finalizar si Dios quiere este año este libreto que tengo. Es obviamente de mucha dedicación, mucho trabajo, de escribe, borra, vuélvelo a hacer, empieza de nuevo… Ha sido una aventura literal, pero creo que les va a gustar mucho". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su carrera no ha terminado, pero... "Yo sé que mi carrera como actriz está lejos de haberse terminado", compartió. "Pero estoy aquí, me hace feliz conectar con ustedes, me hace feliz estar en casa ahora con mis niñas chiquitas, poder ser madre presente, poder ser esposa presente y generar ingresos, que es lo más importante, así que estoy feliz en este momento tal y como va mi vida".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ximena Duque confiesa por qué para su esposo "sería muy duro" si ella volviera a la televisión

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.