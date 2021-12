Ximena Duque nunca ha sido muy amiga de las cirugías estéticas. "Si es algo que a ti te acompleja y lo quieres hacer por corrección maravilloso, [pero] yo pienso que las cirugías cuando se vuelven una obsesión ya es otro tema. Pienso que eso ya son personas que tratan de llegar a una perfección que no existe, entonces cuando tratan de arreglar algo que no está dañado ya se dañan realmente, entonces a mí no me gusta nada que se note que esté hecho", se sinceró la que fuera actriz de exitosas telenovelas de Telemundo recientemente a través de sus historias de Instagram, donde llevó a cabo una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores.

La ahora empresaria colombiana admitió, sin embargo, que hace más de una década se hizo un retoque estético –un aumento de senos– que hasta la fecha no había hecho público.

"Tengo operadas mis bubis, me las hice cuando Cristan tenía 2 años, o sea ya hace muchos años, y luego me cambié las prótesis en Colombia, me las puse diferentes porque aquí me habían puesto salina y no me gustaron cómo habían quedado", contó Duque. "El tamaño más pequeñito ese era yo, yo era una tabla literalmente y después de que tuve a Cristan pues me quedaron muy caídas porque le di pecho muchísimos meses, entonces lo hice más por estética".

Ximena Duque Ximena Duque | Credit: Instagram Ximena Duque

La actriz, que tiene más de 4 millones de seguidores en Instagram, explicó que no quiso agrandárselas demasiado ya que no le gusta "nada" que no se vea natural. "Creo que muchas personas ni cuenta se habían dado [de] que yo estaba operada de las bubis", dijo.

Ximena también confesó que cuando tuvo a sus hijas Luna y Skye pensó en hacerse una liposucción pero reconoció que terminó arrepintiéndose en el último momento.