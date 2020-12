Close

¡Ximena Duque comparte su sesión de fotos navideña más traviesa en familia! La feliz mamá y su familia posaron en pijama y de lo más sonrientes frente al árbol de navidad en su sesión fotográfica más informal y divertida. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Enamorada, feliz y orgullosa como madre, Ximena Duque presumió la hermosa familia que un día visualizó y hoy es un hecho consumado. Justo en el día en que se celebra la cena de Navidad, la bella colombiana compartió con sus más de 4 millones de seguidores una sesión fotográfica llena de risas y momentos cómplices con sus amores. Junto a su esposo, Jay Adkins y sus hijos, Cristan, Luna y Skye, todavía en su pancita, Ximena posó frente a ese árbol que juntos levantaron estos días. Enfundados en un pijama a cuadros negro y rojo, la familia Adkins-Duque derrochó pura felicidad en unas fiestas que celebrarán solos, en casa y respetando todas las medidas sanitarias. Muy romántica y especialmente sensible, la también empresaria dedicó, uno por uno, sus sentimientos y todo el amor que le hacen sentir como madre, esposa y mujer. "Tu eres mi sueño hecho realidad, el mejor hijo del mundo", expresó a su primogénito. "Mis princesas más anheladas, gracias por hacerme la mamá más feliz del mundo", dijo a las dos chiquitinas de la casa, una de ellas a dos meses de unirse a la familia físicamente. Image zoom Ximena Duque y su familia SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El último párrafo fue para su príncipe azul, Jay. "Gracias por mostrarme cada día el gran hombre que eres, por amarme y respetarme como cualquier mujer desea ser amada y respetada", escribió muy emocionada. Si es cierto eso de que una imagen dice más que mil palabras, estas fotografías lo dicen todo. Felicidades por ser ejemplo de tanto amor y... ¡Feliz Navidad!

