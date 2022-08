De actriz a millonaria: Ximena Duque comparte su gran logro profesional lejos de la televisión La actriz y empresaria colombiana es la única figura pública que ha conseguido formar parte del club de millonarios de la compañía en la que trabaja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si hay alguien que conoce el significado de la palabra reinventarse esa es Ximena Duque. La que fuera actriz de exitosas telenovelas de Telemundo como La casa de al lado y Corazón valiente hoy está convertida en una exitosa mujer de negocios que ha logrado construir un imperio lejos de la televisión mientras ayuda a otras mujeres a convertirse en dueñas de su propio negocio. El camino para llegar hasta este momento tal dulce de su vida en el que se encuentra –Ximena ha logrado la independencia económica que tanto ansiaba tener– no ha sido, sin embargo, fácil. "Muchas personas piensan que a mí me va bien en mi negocio por tener millones de seguidores", se sinceraba este lunes la empresaria a través de su perfil de Instagram. "Tener millones de seguidores hace que mi trabajo sea aún más duro ya que filtrar a las personas que realmente quieren hacer este negocio en serio es bien difícil. Sí, al tener millones de seguidores por supuesto que puedo impactar más vidas pero no necesariamente las personas que entran al negocio aprovechan las herramientas creadas para que ejecuten y triunfen. Empiezan con mucho entusiasmo pero en cuanto se dan cuenta que este negocio no es fácil se rinden. Pero me pregunto, ¿acaso se puede ser exitoso fácilmente? No, todos los multimillonarios y gente exitosa en el mundo han trabajado demasiado en sus vidas para tener lo que tienen, pero siempre van a existir esas personas que les encanta criticar y juzgar sin conocer los procesos de estos individuos. Recuerden que vemos la gloria pero no conocemos la historia de nadie". Ximena Duque Ximena Duque | Credit: Instagram Ximena Duque La propia Ximena es un claro ejemplo de ello. "Yo he compartido mi proceso en los últimos años, pero no conocen mis luchas, mis lágrimas y lo que me ha costado construir lo que tengo hoy en día, así que cuando ponen algún comentario destructivo lo único que les envío es buena vibra porque la bendición y protección de Dios ya la tengo", aseveró. "Con esto quiero decirles que nada es fácil, pero que si realmente te enfocas en ti y no malgastas tu tiempo viviendo la vida de otra persona puedes llegar muy lejos. No dejes que las opiniones de otras personas callen tu voz interior. Ten el coraje de hacer lo que dice tu corazón y tu intuición". De actriz a millonaria Su perseverancia, enfoque y disciplina han dado sus frutos y hoy Ximena puede presumir con mucho orgullo que forma parte del club de millonarios de la compañía en la que trabaja. "En estas paredes hay más de 75 millonarios y la compañía apenas tiene 8 años", contó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La más sorprendente es que entre esos más de 75 millonarios solo hay una figura pública: ella. "Entonces, ¿cuál es tu excusa?", se preguntó.

