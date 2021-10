¡Ximena Duque comparte entre lágrimas este emotivo encuentro después de 10 años sin verse! En República Dominicana donde se encuentra trabajando este fin de semana, la colombiana vivió uno de los momentos más emocionantes de su vida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante una época, Ximena Duque fue una de las actrices más cotizadas no solo en Estados Unidos, sino también México, uno de los países a la cabeza en la creación y producción de exitosas telenovelas. Durante esta etapa en el país vecino, la colombina tuvo el placer de hacer grandes amistades, generar mucho amor entre sus fans y conocer a personas que marcaron un antes y un después en su vida con tanto cariño. Una de ellas es Evelyn Guardado, la persona con quien Ximena protagonizó uno de los encuentros más emotivos tras su llegada a República Dominicana este jueves. Las dos se fundieron en un abrazo y rompieron a llorar de alegría tras una década sin verse. Ximena Duque Ximena Duque protagoniza emotivo encuentro en República Dominicana | Credit: IG/XD Pero, ¿y quién es ella? La empresaria lo explicó de la mejor manera a sus seguidores en Intagram junto a un video que recoge el momento de su encuentro y su interminable abrazo. "Esperamos mas de 10 años para este momento… Evelyn manejaba el club de fans de Ximena Duque en México y ahora, no solo es mi amiga, es mi consentida (como ella me dice) TE ADORO mi princesa bella, el primer abrazo de muchos", escribió la también actriz conmovida. Ximena Duque Ximena Duque | Credit: IG/Ximena Duque La feliz mamá compartió estas preciosas imágenes en sus historias de Instagram donde se las ve llenas de felicidad y con una gran complicidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Evelyn también dedicó unas cariñosas palabras a Ximena en su publicación en la misma red que demuestran la unión que siguen manteniendo a pesar de tantos años sin verse. "Hoy compruebo nuevamente que Dios unió nuestros corazones y vidas de una forma tan única y especial que solo tú y yo entendemos. Gracias, SIEMPRE GRACIAS. por estar conmigo y permitirme ser tu partner , amiga y hermana del alma. ¡MI TODO! Qué afortunada soy de tenerte, mi Ximena", escribió. La directora ejecutiva se encuentra en la bella isla cumpliendo compromisos profesionales, pero sin duda, ¡este fue todo un momentazo!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Ximena Duque comparte entre lágrimas este emotivo encuentro después de 10 años sin verse!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.