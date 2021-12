Ximena Duque y su esposo cancelan su viaje de fin de año en el último minuto La colombiana compartió apenada la razón por la que tuvieron que cambiar de planes. "Mi instinto de madre no me dejó subirme en un avión". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo tenían todo preparado. Este fin de año iba a poner broche de oro a un 2021 que ha sido un cóctel de ingredientes, algunos más positivos que otros. Pero Ximena Duque tuvo que cancelar, al menos temporalmente, el viaje que había planificado con su familia. Un problema de salud, que nada tiene que ver con el coronavirus, ha irrumpido en su familia y la entregada mamá lo está haciendo frente. A través de sus historias de Instagram con la sinceridad y el cariño que siempre le pone a sus publicaciones, compartió exactamente qué pasó. Ximena Duque Ximena Duque | Credit: (Photo by Tommaso Boddi/WireImage) "Ustedes saben que cuando yo desaparezco por aquí es porque estoy descansando de las redes o porque algo está pasando, ¿sí o no?", empezó su video. "Todos estamos superbien pero Lunita empezó a sentirse mal, no tiene COVID-19, tiene una gripa, pero con fiebre y ha estado un poquito enfermita", explicó con cara de cansancio y cierta preocupación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque la situación ya está bajo control, Ximena y su esposo Jay Adkins consideraron que lo ideal era retrasar el viaje que tenían previsto. Ximena Duque y su hija Luna Ximena Duque y su hija Luna | Credit: IG/Ximena Duque "Teníamos nuestro viaje de fin de año, nos íbamos a ir esta semana y por cuestión de la gripa de Luna no nos fuimos, mi instinto de madre no me dejó subirme en un avión con ella así, no fui capaz", dijo esta madraza. De momento la chiquitina sigue bajo los cuidados de su papis y médicos y si todo mejora, la idea es retomar los planes. "Si Dios quiere nos vamos el viernes, vamos a esperar dos días a que ella esté más recuperada", concluyó. ¡Todos los besos curativos y amorosos para esa princesa!

