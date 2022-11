El árbol de navidad de este año de Ximena Duque es "una pieza de arte": "Superaste mis expectativas" ¡Llegó la navidad al hogar de Ximena! El diseñador Daniel Zambrano creó "una pieza de arte" exclusiva para ella. "Me sorprendiste", reconoció la empresaria tras ver el resultado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ximena Duque Ximena Duque | Credit: Mezcalent En los hogares de las celebridades ya comienza a respirarse poco a poco el espíritu de la navidad y si no que se lo pregunten a Ximena Duque, quien ha sido de las primeras en poner su arbolito. "A mi casa llegó la navidad muy temprano y yo soy la más feliz", anunció emocionada este jueves la carismática actriz y empresaria colombiana a través de sus redes sociales. A diferencia de lo que sucedió el año pasado, Ximena se decantó en esta ocasión por "una pieza de arte" del reconocido diseñador de origen venezolano Daniel Zambrano, cuyas creaciones exclusivas contagian desde hace varios años las navidades de los artistas en Miami. Ximena Duque Ximena Duque y el diseñador Daniel Zambrano | Credit: Facebook Ximena Duque "Para mí es todo un honor que me hayas abierto las puertas de tu casa y crear una pieza de arte para ti y tu hermosa familia, es un sueño hecho realidad", reconoció Zambrano a través de una transmisión en vivo que llevó a cabo la exestrella de telenovelas de Telemundo desde su página de Facebook, donde supera los 8 millones de seguidores. "Hoy tienes una pieza de Zambrano en tu hogar, espero que la disfrutes, que te haga unas fotos hermosísimas en familia…". Ximena Duque Ximena Duque y el diseñador Daniel Zambrano | Credit: Instagram Ximena Duque Aunque estaba segura de que crearía un árbol de Navidad hermoso y espectacular, Ximena admitió que la pieza de arte que diseñó Zambrano para ella superó sus expectativas. Ximena Duque Árbol de Navidad de Ximena Duque | Credit: Facebook Ximena Duque Ximena Duque Árbol de Navidad de Ximena Duque | Credit: Facebook Ximena Duque "Me sorprendiste, definitivamente superaste mis expectativas porque para mí la navidad es muy importante, sobre todo ahorita que mi mamá está acá, desde que llegó otra vez acá a Estados Unidos y está con nosotros, o sea para mí la Navidad es algo demasiado bonito y entonces claro yo lo tenía en mi mente, recuerdo que hablamos, te dije 'Daniel me gusta el azul, los plateados, blancos', pero es que cada detalle, los nombres, los brillos…", compartió Duque. Ximena Duque Ximena Duque y el diseñador Daniel Zambrano | Credit: Facebook Ximena Duque Pero, sin duda, lo más lindo para la ahora empresaria fue ver lo emocionada que estaba su hija Luna, "cómo disfrutó, cómo te ayudó, o sea ella estaba emocionada", señaló. Ximena Duque Ximena Duque y el diseñador Daniel Zambrano | Credit: Facebook Ximena Duque SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ximena, quien ha generado en 3 años como empresaria "muchos más ingresos" de lo que generó en 15 años de carrera artística, quedó tan feliz con el resultado que ya avisó que el próximo año volverá a contar con Zambrano para la creación de su árbol de navidad. "Después de esto yo no sé cómo voy a superar esto", comentó Duque.

