¿Se fue de Monat? Ximena Duque lo aclara todo y cuenta en qué está enfocada ahora A través de un directo con su comunicad, la empresaria resolvió todas las dudas sobre su actual posición con la marca y sus grandes emprendimientos. Exitosa empresaria, feliz mamá, esposa, hija y mujer. Esa podría ser una cercana descripción de Ximena Duque, a juzgar por sus directos en redes y su comunicación casi diaria con sus millones de seguidores. El interés que despierta la emprendedora con sus proyectos, su crecimiento en los mismos y también en lo personal, hace que quienes la siguen desde hace años quieran crecer y mejorar su vida como ella. Es por eso que en estos días, la colombiana y feliz mamá de tres hijos, decidió hacer un directo para contestar a las preguntas y curiosidades de su comunidad. Entre las muchas cosas que contestó encantada y con absoluta sinceridad, fue sobre su actual relación Monat, la empresa con la que ha trabajado todos estos años y le ha permitido crear un gran equipo de mujeres emprendedoras. Ximena Duque Ximena Duque | Credit: Facebook Ximena Duque ¿Está con ellos, hubo ruptura o ha cambiado su relación? Ximena disipó cualquier duda contando exactamente qué está pasando. Para ello, se remontó a cuando tuvo a su hija Luna y cómo, a partir de ahí, deja atrás la televisión y su carrera actoral para centrarse en algo más enfocado en los negocios, en su capital y el futuro de su familia. "Dije, 'voy a tomar el control de mis finanzas', llega la oportunidad de hacer Monat, este negocio que es de ventas directas, y es un negocio maravilloso. Mis amores, es un negocio que yo agradezco infinitamente a la vida de haberlo puesto en mi camino, gracias a Dios fui lo suficientemente inteligente ver cuatro años después, para ver mi futuro con esa empresa. Y es un negocio que no tiene pierde, donde llevo cuatro años construyéndolo. Ustedes me han visto y por eso me preguntan, ¿qué pasó con Monat?", explica en este en vivo. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Ximena aclaró que no ha pasado nada en especial, tan solo ha reducido la velocidad para también dar paso a otros emprendimientos que le permitan seguir creciendo. "Después de cuatro años, te puedes dar el lujo de bajarle la velocidad y enfocarte en otras cosas. Empiezo el negocio de ropa con mi esposo, que era un sueño que yo tenía desde hace años, tener mi propia empresa, mi marca de ropa", prosigue emocionada. Su trabajo ahora en Monat está más enfocado en ayudar a otras mujeres que, como ella, comienzan en este negocio. Con todas las herramientas y el conocimiento de sus cuatro años dedicada a la marca, puede ofrecérselo a su comunidad y así "apoyar más a mis líderes, apoyar más a mi equipo. ¿Por qué? Porque durante cuatro años me dediqué a mi negocio cien por ciento sin mirar a los lados, fui disciplinada y hoy en día tengo resultados que me permiten decir, me voy a Dubai a desconectarme del mundo entero porque puedo y estoy generando ingresos sin estar todos los días dándole, dándole y dándole", continuó. ¿Por qué no habla tanto de Monat entonces? También lo aclaró. "No es que no hable de Monat, simplemente Monat está y ha sido un vehículo para construir mis otros negocios, sigue siendo un vehículo maravilloso, hoy recibimos nuestro cheques de cada 15, saber que he superado lo que un día gané como actriz es algo maravilloso y hacerlo desde casa, y con mis hijos es fabuloso. Mi prioridad es mi familia", prosiguió más satisfecha que nunca. De esta manera dejó constancia de que no es que haya dejado esta empresa, sino que después de sembrar, está recogiendo sus frutos, bajando las marchas y emprendiendo en otros sueños con los que trabaja paralelamente para seguir creciendo como empresaria y mujer.

