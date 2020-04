Ximena Córdoba habla de su participación en la cinta 'Patricia, una pasión escondida' By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print “No hay que dejar que se apague la llama del amor en una relación”, ese es uno de los mensajes primordiales de Patricia, una pasión escondida, la película de Pantaya protagonizada por Fabiola Campomanes, Ximena Córdoba, Gabriel Porras y Gabriel Coronel. “La película tiene sus cosas candentes”, dijo en entrevista con People VIP la artista colombiana Ximena Córdoba. “Cuenta la historia de una sexóloga, como dicen por ahí casa de herrero cuchillo de palo, en su matrimonio lo que menos funciona es su intimidad con su esposo y cuando se empieza a apagar esa llama de la pasión en el matrimonio cuando pasan los años – que ha todo el mundo le ha pasado – siempre entran terceras personas – y ahí es cuando entra mi personaje”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la cinta, Córdoba interpreta a Rebecca – la mejor amiga de la protagonista. “Ella llega a meterse en la relación y [quiere] quitarle lo que ella quiere, porque se obsesiona más que con su marido con todo lo que ella posee”. Una de las razones por las que la ojiverde aceptó su participación en este drama erótico fue su elenco estelar. “El elenco es increíble. Cuando hice escenas con Gabriel [Porras] fue lindo porque me sentí segura y muy cómoda. Él es un súper director y yo dije ‘qué mejor que hacer una escena así que con una persona de este nivel actoral y que va a cuidar de mi en todo el sentido de la palabra’”. En plena cuarentena, Ximena se encuentra trabajando más que nunca. “Dios me ha bendecido con mucho trabajo”, cuenta la actriz, quien reside en México junto a su novio. “¡Estoy muy contenta! Mi pareja es de México y me he enamorado de su forma de ser [y] cómo me trata como mujer”. Patricia, una pasión escondida ya está disponible por medio de Pantaya exclusivamente en Estados Unidos y Puerto Rico. Advertisement

Close Share options

Close View image Ximena Córdoba habla de su participación en la cinta 'Patricia, una pasión escondida'

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.