Hijo del fallecido Xavier Ortiz sigue sin recibir la herencia de su padre Xaviercito, único hijo de Xavier Ortiz, deberá esperar para poder tener los bienes de su padre. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace 16 meses, falleció Xavier Ortiz. Todos sus bienes y regalías pasaron de inmediato a su único hijo, Xaviercito, por medio de un proceso legal, debido a que no dejó un testamento como tal. Sin embargo, la burocracia ha impedido que el niño, quien ahora tiene diez años, pueda recibir su legado; el cual, hasta que cumpla la mayoría de edad, será administrado por su madre Carissa de León, quien explica cómo va ese todo lo relacionado con la sucesión. "Claro que es muy difícil organizar todo eso. Hay un juicio sucesorio porque, afortunadamente, la ley siempre protege al menor. Entonces, independientemente de que las cosas no hayan quedada organizadas de cierta manera, la ley siempre va a proteger a los hijos menores en sus necesidades estén cubiertas", explicó De León al programa mexicano de televisión De primera mano (Imagen TV). "Todavía ese juicio sucesorio sigue en proceso". La viuda del exintegrante de Garibaldi también mencionó que tuvo que realizar otra serie de trámites ante la ANDI (Asociación Nacional de Intérpretes) para que se le entreguen a su hijo las regalías correspondientes. Xavier Ortiz Credit: IG/Xavier Ortiz SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En la ANDI tenían un apoyo funerario, que había regalías. Fui y me atendieron súper bien. Hicimos todo el proceso. Entonces, ya se pudo obtener parte de esos derechos que son para Xavi. Entonces, me dio mucho gusto saber que, dentro de todo esto, su papá lo protegió. Eso me dio mucho gusto; claro, me hizo llorar también porque es volver a abrir esa situación", mencionó. "Fue algo bonito y a la vez, no lo quería hacer, pero son de esas cosas que se tienen que hacer". Mientras tanto, Xaviercito continúa son sus estudios y al cuidado total de su madre Carissa de León.

