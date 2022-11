Xavier Zazueta el cantante que busca correr un maratón El amor por la música de Xavier Zazueta es indiscutible; sin embargo, correr es otra de sus grandes pasiones que estuvo a punto de perder. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Xavier Zazueta poco a poco está logrando posicionarse en el regional mexicano, sus primeros pasos en la vida estaban muy alejados de la industria musical. Desde niño ha trabajado en la carnicería de su padre. Sin embargo, su pasión por la música lo hizo luchar por nueve años hasta conseguir una oportunidad; así, finalmente, logró formar parte de los alumnos del reality de canto La Academia y comenzar a cumplir su ansiado sueño de convertirse en cantante. "La Academia se convirtió en un reto personal de vida porque desde los 15 años estuve haciendo el casting y hasta los 24 entré. Fueron casi nueve años de tocar puertas y que se me cerraban, me decían que sí, que no", reveló Zarzueta a People en Español. "La Academia fue lo mejor que me pudo haber pasado porque ahí conocí al amor de mi vida, a mi esposa [Melisa Barrera]. Y por ella estoy tratando de lograr este sueño de la música". Además de trabajar en su carrera musical, este joven también tiene como pasión correr; por ello, ha participado en varios maratones; pero un accidente le lastimó la pierna y ahora tiene siete clavos. Esto no es un impedimento para regresar a esta pasión. "Quiero correr un maratón, me estoy preparando ya que tengo siete clavos en mi tibia y peroné", explicó . "Tuve un accidente en la Ciudad de México estacionando mi carro, mi pierna cayó en un desagüe, me dijeron que iba a volver a correr y ahorita estoy corriendo 10 kilómetros", continuó. "Estoy súper contento y motivado para correr unos 42 kilómetros con los clavitos ahí. He corrido tres maratones el de Nueva York, el de Phoenix y el de Culiacán". Xavier Zazueta Credit: Cortesía: Xavier Zazueta SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este muchacho de Sonora, México, está promocionando su nuevo material discográfico titulado Disfraz de amigo; el cual. Tiene once temas inéditos con diversos géneros. "El disco es muy variado. Tiene algunos temas de mariachi, norteño, baladas", mencionó. "Cualquier persona a cualquier edad puede escucharlo y sentirse muy feliz, y transportarse con la música que estamos proponiendo". Justamente, está promoviendo el tema "Disfraz de amigo" que da título a su álbum. "Es un tema hermoso. Es un producto nuevo, diferente; es un tema de amor y desamor, y lo estamos promocionando con todo. Estamos tirando toda la carne al asador para este tema", dijo. "La calidad con la que está hecho. Se grabó en un estudio de primer mundo. Tiene de diferente el sentimiento con el que trato de identificar las canciones, creo que el sentimiento con el que trato de identificar las canciones. Creo que cualquier persona se puede identificar con este tema". Xavier Zazueta Credit: Cortesía: Xavier Zazueta Xavier Zazueta asegura que "me he preparado física y mentalmente para darle un buen show a la gente que me escucha" y ahora continúa con la promoción de "Disfraz de amigo" que ya está disponible en todas las plataformas de música y video, al tiempo que prepara el disco con el que pretende llegar "a los corazones de la gente latina y mexicana que está en Estados Unidos". "Si tienes bien enfocado hacia dónde quieres ir, tus metas, tus sueños, no hay imposibles", Xavier Zazueta "Mi mayor obstáculo sería conmigo porque muchas veces uno se desanima o puedes decir 'ya mejor me voy a dedicar a otra cosa'. Pero siento que si tienes bien enfocado hacia dónde quieres ir, tus metas, tus sueños, no hay imposibles", concluyó.

