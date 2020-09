Ex esposa de Xavier Ortiz: “Él era el amor de mi vida” Carissa de León se defendió de quienes dicen que ella afectó anímicamente al desaparecido cantante y asegura haber estado con él en los momentos más difíciles. ¡Entérate de los detalles! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La ex esposa de Xavier Ortiz y madre de su único hijo, Carissa de León, se defendió de quienes la acusan de haber afectado el estado anímico del cantante antes de su muerte. En una entrevista en el programa de televisión mexicano Sale el sol, De León dijo que su amor por el ex integrante de la agrupación Garibaldi era real y sincero. “Cada uno que busque su explicación, pero espero que con el tiempo puedan entender que él fue el gran amor de mi vida y que en los momentos más difíciles estuve ahí para él”, expresó ante las cámaras. Image zoom YouTube Primer Impacto También añadió que el suicidio del artista no se explica fácilmente. “Para llegar a ese nivel —de quitarse la vida— tendrían que haber pasado una cantidad de cosas mezcladas”, dijo. Agregó que después del accidente que Ortiz sufrió en el 2011, el actor no era el mismo. “No podía hacer muchas cosas: no podía correr, no podía bailar como antes, tenía dolor en la pierna”, explicó sobre el accidente que el cantante tuvo en Guadalajara, México, donde fue atropellado y sufrió múltiples fracturas en la pierna izquierda. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una de las figuras que ha señalado a la ex de Ortiz es Carlos Trejo. Según él, ella habría atacado al artista de 48 años en una conversación telefónica por asuntos relacionados a su hijo, según reportó el diario mexicano El universal. "Esta señora Carisa si realmente hizo esta llamada para atacar, agredir, sobajar a Xavier por lo de su hijo, deberían de tomar en cuenta que eso está pasando en muchos casos referente a cómo se pelean los padres por sus hijos", dijo el autodenominado cazafantasmas, según ese rotativo. "Los agarran con si fueran un escudo o los agarran como un desquite y esa es una vergüenza para las autoridades mexicanas, y ahí están las consecuencias de los actos mal habidos por parte de muchas autoridades que no ponen el remedio adecuado". El 7 de septiembre, el también otrora integrante de Garibaldi, Sergio Mayer, dio a conocer la muerte del ex esposo de Patricia Manterola a través de un video en las redes sociales. “Aprovecho este medio para decirles que estoy lastimado, devastado, por la pérdida de un gran amigo, un hermano, porque hay hermanos que son de sangre y hay hermanos que se escogen para la vida, y él era mi hermano porque así lo decidimos los dos”, dijo con la voz entrecortada. “Comparto con ustedes la lamentable pérdida de mi hermano, Xavier Ortiz, que muchos conocen como el conejo, compañero, hermano de Garibaldi… ¡Te amo, Xavier!”.

