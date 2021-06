¡Wow! El increíble talento de Guillermo, el hijo de Julio Iglesias El cantante español Julio Iglesias compartió un video de Guillermo, uno de sus hijos menores, tocando con gran maestría la batería. ¡Míralo aquí! Por Lissy De La Rosa Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Julio Iglesias es un padre superorgulloso de sus hijos. Eso quedó demostrado con el video que publicó el cantante español en sus redes sociales de uno de sus hijos menores, Guillermo Iglesias, de 10 años, fruto de su matrimonio con Miranda Rijnsburger. En el video, Guillermo aparece tocando la batería con absoluto dominio y maestría. La grabación muestra al pequeño en un solo realizando una descarga en ese instrumento. Luego, baja la intensidad hasta que regresa a los tonos altos y más rápidos. Al final de la grabación se escucha un grito de vítores de quien lo acompaña, en lo que parece ser un estudio de grabación. “Mi hijo Guillermo de vuelta al colegio y a sus drums [tambores]”, escribió Iglesias, en el mensaje con el que acompañó el video en Instagram. Cabe señalar, que este no es el primer video que Iglesias promueve en su cuenta de Instagram del menor de sus hijos, que tiene cuenta privada en esta red social. “Qué maravilla… Un bello talentoso como su padre y hermanos”, dijo una seguidora del famoso cantante. “¡Impresionante! ¡Lo Amo! ¡Lo admiro infinitamente! ¡Felicidades por tan bello hijo”, le expresó una fanática a Iglesias. Asimismo, otra puntualizó que Guillermo tiene talento. “Genial, un futuro [y] gran baterista… Cuánto talento, felicitaciones Guillermo”.

