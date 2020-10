Close

¡WOW! ¡Chiquis pillada por los paparazzi besando al empresario Jorge Cueva! ¡Qué bombazo! Después de que el empresario conocido como Mr. Tempo asegurara que él y la hija de Jenni Rivera eran solo amigos, ¡las cámaras de los paparazzi probaron lo contrario! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Días atrás comenzaron los rumores acerca de un supuesto romance entre Chiquis Rivera y el empresario Jorge Cuevas, algo que este último se apresuró a desmentir asegurando que eran solamente amigos. ¡Pero ahora la hija de Jenni Rivera fue sorprendida por los paparazzi besándose con él en mitad de la noche! Las cámaras de Suelta la Sopa pillaron a la pareja in fraganti después de cenar juntos en un restaurante en México. Si bien salieron del lugar por separado, Chiquis se adelantó para llegar a su hotel y al reencontrarse ambos allí, él le tomó de la mano y se fundieron en un beso antes de entrar juntos en el ascensor. Horas antes de que saliera la noticia, una muy feliz Chiquis compartía en su muro lo que parece ser la firma de un contrato con el que emprendería una nueva aventura empresarial junto al reconocido hombre de negocios. “¡Emocionada por lo que viene! ¡No puedo esperar a compartirlo con Vds.! ¡Gracias Mr. Tempo por creer en mí! ¡Vamos con todo!”, escribió bajo la divertida foto del equipo con quien se habrían reunido para perfilar los últimos detalles de su nuevo negocio. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora, después de este bombazo, todos los ojos están puestos en su todavía marido Lorenzo Méndez, de quien se acaba de separar. Esto va a dar que hablar y mucho, ya que tantos los fans como los detractores de la pareja miran con lupa cada uno de sus movimientos y las imágenes publicadas hoy marcarán sin duda un antes y un después en su relación.

