Wisin se une a los galleros de Puerto Rico: "[Son] gente humilde que depende de los gallos para mantener a sus familias" El reggaetonero Wisin se pronuncia en contra de una decisión legal que prohíbe las peleas de gallos en Puerto Rico. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Wisin no quita el dedo del renglón y continúa demostrando su apoyo a los galleros de su país quienes, debido a la decisión de un juez federal, deberán eliminar las peleas de gallos a partir del 20 de diciembre de este año. A través de un vídeo que muestra una protesta en Puerto Rico contra la nueva prohibición, el reggaetonero expresó su apoyo a quienes, como él, son amantes de esta práctica que describen como un deporte cultural. “Apoyando a mis amigos galleros y a todos los amantes del pico y las espuelas como yo”, escribió Wisin junto al vídeo en su cuenta de Instagram. “[Son] gente humilde que depende de los gallos para mantener a sus familias”. De acuerdo al Partido Nuevo Progresista, alrededor de 27,000 familias se quedarán sin empleo con la nueva prohibición, eliminando así el ingreso económico para miles de personas en la isla. “Aunque respetamos la decisión del Tribunal Federal, entendemos que la misma fue errónea y da un innecesario golpe a un importante sector de nuestra sociedad, del cual dependen sobre 27,000 personas para sus trabajos”, declaró a través de un comunicado el portavoz Urayoán Hernández, según reportó Univisión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el comunicado Hernández además aseguró que su partido seguirá evaluando la resolución para determinar el siguiente paso a tomar en este procedimiento legal. De acuerdo a declaraciones previas del reggaetonero, las peleas de gallos formaron parte de su infancia y juventud, por lo que el año pasado se había declarado a favor de ellas. Según analistas, su prohibición tendrá un impacto económico negativo a nivel local, por lo que Wisin esperaba una resolución positiva para los galleros de su amada isla. Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image Wisin se une a los galleros de Puerto Rico: "[Son] gente humilde que depende de los gallos para mantener a sus familias"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.