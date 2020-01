¡Wisin renueva los votos matrimoniales con su esposa en una ceremonia de cuento de hadas! El cantante y su esposa Yomaira Ortiz han dicho adiós al 2019 volviendo a unir sus vidas en matrimonio. La pareja renueva sus votos y se vuelve a jurar amor eterno. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hay muchas maneras para terminar el año, pero entre las más románticas y originales está la de renovar los votos del matrimonio. Así, diciénsose de nuevo el ‘Sí, acepto’, Wisin y su esposa Yomaira Ortiz han despedido un 2019 lleno de amor que promete continuar en este 2020. Era la propia Yomaira quien nos hacía partícipes de esta maravillosa noticia a través de su perfil de Instagram y con una fotografía que lo decía todo. “Así comenzaremos nuestra próxima década juntos. Tú + Yo + Dios. Nuevo pacto. ‘Y ahora, que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder, que actúa en nosotros’. ‭‭Efesios‬ ‭3:20‬ ‭NTV‬‬. ¡Gloria al Señor por este día!”, leía el magnífico mensaje de la novia. A través de una serie de videos en sus historias de IG pudimos ver más detalles del precioso vestido de la novia, de los adornos florales y de la espectacular fiesta que celebraron. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pareja se casó por primera vez hace ya más de una década, exactamente en el año 2008. Lo hicieron en su natal Puerto Rico en una ceremonia sencilla pero llena de amor. Un amor que dura hasta día de hoy y de cuyo fruto han nacido tres hijos Victoria, Ylena y Dylan. Desafortunadamente Victoria falleció, un difícil capítulo en sus vidas que les ha unido mucho más. Sus dos hijos mayores son su gran apoyo y orgullo, ambos estuvieron acompañando felices y sonrientes a sus padres en este día tan especial para toda la familia. ¡Muchísimas felicidades a la pareja y a por otra década! Advertisement

