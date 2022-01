Wilmer Valderrama y Amanda Pacheco hablan de su experiencia como padres y sus rutinas con su bebé El actor Wilmer Valderrama y su prometida, la modelo Amanda Pacheco, hablan con la revista Parents sobre sus vivencias como padres primerizos, y posan junto a su hija Nakano. ¡Mira sus fotos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DO NOT REUSE - Wilmer Valderrama and Amanda Pacheco PARENTS COVER Credit: VICTOR DEMARCHELIER FOR PARENTS Wilmer Valderrama y su prometida Amanda Pacheco hablan con Parents sobre sus experiencias como padres primerizos. La pareja posa con su hija Nakano, de 10 meses, para la portada de la revista. El actor de la serie NCIS, de 42 años, de raíces venezolanas y colombianas, y la modelo de 31 años, se convirtieron en padres primerizos en febrero del 2021. Adaptarse a sus nuevas vidas con la bebé ha tenido sus retos, como dormir poco por las desveladas con la recién nacida en las noches. "Ya al sexto día no poder dormir se hace difícil", admite el famoso papá, quien se prometió ayudar a Pacheco en la crianza de su hija. "Tu trabajo como compañero no solo es estar ahí. Si no estás haciendo nada, no estás haciendo lo suficiente", reconoce Valderrama. "Hay un millón de cosas que puedes hacer mientras tu pareja está lactando: cargar a la bebé, cambiar a la bebé, sacarle los gases a la bebé...y mantener a la mamá hidratada, alimentada y descansada". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN DO NOT REUSE - Wilmer Valderrama and Amanda Pacheco PARENTS COVER Credit: VICTOR DEMARCHELIER FOR PARENTS Para Valderrama es importante que su nueva rutina como padres no afecte su dinámica como pareja. "El bebé es nuestra prioridad pero tú eres la mía", le dijo Valderrama a su futura esposa. Para poder pasar tiempo de calidad juntos, la pareja entrenó a su hija para que pudiera dormir la noche entera y así poder todos descansar, algo que ayudó a su relación amorosa. "Cuando tienes una bebé que ya duerme la noche entera es mucho más fácil mantenernos conectados", dice el actor de la serie That '70s Show. Wilmer Valderrama Amanda Pacheco Nakano Oceana Credit: IG Wilmer Valderrama Cuando eran novios viajaron a Japón, donde por primera vez se confesaron mutuamente que se amaban. La cultura asiática y este romántico viaje inspiró el nombre de su hija Nakano, que viene de la leyenda de la samurai japonesa Takeko Nakano. Según Valderrama sintieron que este nombre era "fuerte, único, diferente". Valderrama —quien hace el papel del papá Agustín en la película animada Encanto— revela que desde que conoció a su amada en Los Ángeles hace tres años sintió que "la energía era la correcta". "Terminamos contándonos nuestros secretos más profundos", cuenta sobre la madre de su hija. Pacheco recuerda que el romance comenzó cuando fueron all cine a ver Dumbo agarrados de la mano. La modelo recuerda risueña que a esa cita en el cine Valderrama también llevó a sus hermanas, su madre y su mejor amigo. En fin de año del 2020 se comprometieron y si bien aplazaron su boda por la pandemia, disfrutan esta nueva etapa como familia junto a su bebé. ¡Felicidades a la pareja!

