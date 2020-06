Wilmer Valderrama quiere que participes en el Censo 2020 y explica por qué no puedes faltar "No podemos estar ocultos", asegura el colombovenezolano, invitando a todos a participar por medio de la nueva campaña #BeCounted que lanzó con su organización Harness. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir "Los censos son críticos para la representación de nuestra comunidad, especialmente con los fondos federales que le dan a los hospitales, escuelas, reparaciones de calles y otros servicios que necesitamos", asegura el actor Wilmer Valderrama, quien por medio de su organización Harness echó a andar este miércoles la campaña #BeCounted, para que todos participemos en el Censo 2020. El artista de raíces colombovenezolanas nacido en Miami, que hace unos meses se comprometió en matrimonio con la modelo Amanda Pacheco, se encuentra sumamente ocupado trabajando para que todas las minorías, pero especialmente la comunidad latina, sean contados en el proceso que se está llevando a cabo a lo largo y ancho del país. "Todas las generaciones de latinos, los árabes americanos, los asiáticos americanos… todas las comunidades que tienen baja representación a nivel gubernamental y sin líderes adecuados: los censos son críticos y urgentes", explica el colombovenezolano de 40 años a People en Español. "No podemos pasar diez años más sin los fondos y la representación que nuestras comunidades se merecen". Lógicamente, la retórica antiinmigrante de ciertos sectores de la sociedad y la política han sembrado dudas en la población, pero como Valderrama expresa: no hay que tener miedo. "Hay muchas definiciones en la cabeza de nuestros abuelos de lo que un censo significa. Pero tienen que saber que no hay preguntas de ciudadanía, no hay preguntas de esa clase y nuestra información va a ser privada por más de setenta años. Nadie tendrá acceso a ella", afirma. Valderrama (centro) en enero pasado, al lado de América Ferrera (der.) y Ryan Piers Williams. Ambos actores también son fundadores de la organización Harness. Image zoom Courtesy Sunshine Sachs SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No podemos estar ocultos", continúa. "Por décadas nos han dicho que somos huéspedes en nuestro propio hogar. Pero nosotros no acabamos de llegar. Hemos estado en este país por mucho, mucho tiempo. Hemos peleado las guerras, somos doctores, abogados, somos de todo y es muy importante que nos cuenten, que nos den la atención", afirma Valderrama, quien lleva más de dos décadas como activista luchando por diversas causas, especialmente el voto latino. Dicha pasión arde intensamente en este actor, que saltó a la fama gracias a la comedia That '70s Show a finales de los años noventa. ¿Será que algún día lo veremos corriendo por un puesto público? "No te digo no", dice con su conocidísima y dulce sonrisa. "Pero tampoco digo sí en este momento".

