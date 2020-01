Wilmer Valderrama se casa con la modelo Amanda Pacheco By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images El actor Wilmer Valderrama, de 39 años, celebró el Año Nuevo pidiéndole a su novia, la modelo Amanda Pacheco, de 28, que sea su esposa. Empezar galería ¡Felicidades! Image zoom IG/Amanda Pacheco Wilmer Valderrama comenzó el 2020 con el pie derecho tras pedirle a su novia Amanda Pacheco que se case con él. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement El anillo Image zoom IG/Amanda Pacheco El actor venezolano-estadounidense se anotó un hit con el anillo que le entregó a la futura señora Valderrama. 2 de 10 Applications Ver Todo Amanda Pacheco Image zoom Frazer Harrison/Getty Images La joven de 28 años es modelo y practica el buceo. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Su relación Image zoom Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images Según reportes publicados, la pareja empezó a salir en abril del 2019. 4 de 10 Applications Ver Todo Juntitos Image zoom Daniele Venturelli/Daniele Venturelli/Getty Images El junio del año pasado oficializaron su relación en redes sociales y desde entonces han mostrado su amor en todas partes. 5 de 10 Applications Ver Todo ¡Feliz Navidad! Image zoom IG/Amanda Pacheco "🌲❤️Mi familia, salud, felicidad y amor, el mejor regalo de todos (y estar en los árboles con mi mono) ❤️🌲 # merrychristmas # allineed", expresó la modelo. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Cita sorpresa Image zoom IG/Wilmer Valderrama "#FBF a la semana pasada cuando esta señora mía voló a Georgia para sorprenderme mientras estaba en el lugar filmando una película y me llevó a #DateNight en #ATL ...", compartió el actor. 7 de 10 Applications Ver Todo ¿Con Chimichurri? Image zoom IG/Wilmer Valderrama "#WCW una dedicación para la nena de mi vida.. porque la vida es mas sabrosa con Chimichurri", expresó el actor. 8 de 10 Applications Ver Todo Amor en Disneyland Image zoom IG/Amanda Pacheco "La felicidad genuina en estas fotos es el resultado de experimentar Disneyland con @wilmervalderrama y no estar parado en UNA SOLA LÍNEA 🤯Me encanta hacer la vida contigo 🖤❤️ # disney # californiaadventure # disneyland # magic # sameliftdifferentmemory", escribió la modelo. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement La catrina Image zoom IG/Amanda Pacheco "Nuestra primera celebración anual del Día de los Muertos juntos, una manera tan hermosa y divertida de honrar y recordar a nuestros seres queridos que han fallecido🌹 y al día siguiente nos sentimos aún más cerca de ellos 🍷💀 # dead # nov2 # teamomasmama # mimariposa🦋", compartió la modelo. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

