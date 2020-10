Close

¡Devastado! Así se siente Wilmer Valderrama ante el ingreso hospitalario de su ex Demi Lovato Wilmer Valderrama está devastado ante el ingreso de Demi Lovato a un hospital por aparente sobredosis de heroína. Por Nohelia Castro Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El actor Wilmer Valderrama está devastado ante el ingreso de Demi Lovato a un hospital por aparente sobredosis de heroína. “Está en shock. Él sabía que estaba atravesando por un mal momento pero nunca se imaginó esto”, dijo una fuente a People. “Él la vio atravesar por buenos y malos momentos y fue su apoyo durante esos momentos difíciles. Verla en ese lugar tan vulnerable y triste le parte el corazón”. Tras haber logrado estar sobria por alrededor de seis años, la exestrella de Disney causó una gran sorpresa entre sus seguidores al lanzar su tema “Sober”, de cuya letra revelaba que al parecer estaba teniendo un relapso en sus adicciones. “Wilmer siempre se preocupó por ella. Se convirtieron en muy buenos amigos, incluso después de terminar su noviazgo”, agregó la fuente. Image zoom Demi y Wilmer empezaron a salir cuando ella cumplió 18 años, poco después de que entró en rehabilitación por problemas emocionales y físicos. Luego de seis años de noviazgo la pareja anuncio su separación a través de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Demi siempre pensó que volverían a estar juntos en el futuro”, aseguró la fuente. “Él es el amor de su vida y viceversa”. Image zoom La cantante fue ingresada al hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles donde permanece ingresada. ¡Mira los momentos más tiernos de Demi Lovato y Wilmer Valderrama!

