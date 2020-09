Wilmer Valderrama alza su voz por la salud renal en la comunidad latina El actor de origen venezolano se unió a la Fundación Nacional del Riñón como vocero para crear conciencia sobre la importancia de detectar enfermedades renales durante el Mes de la Herencia Hispana. Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Willmer Valderrama, quien en el pasado ha apoyado a la comunidad latina a través de diversas iniciativas filantrópicas, hoy se ha unido a un esfuerzo para crear conciencia sobre la importancia de la salud renal. El actor estadounidense de origen venezolano se unió a la campaña “¿Formas parte del 33%?” de organizaciones como la Fundación Nacional del Riñón, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y la Sociedad Americana de Nefrología. Valderrama, quien tiene a varios familiares que padecen de problemas renales, destacó la importancia de educarse en este tema para prevenir una crisis de salud en el futuro. Image zoom Cortesía “Todos necesitamos aprender sobre la salud renal”, dijo Valderrama en un comunicado. “Millones de personas tienen enfermedad renal. Afecta a más personas que el cáncer de mama o el cáncer de próstata. Mi familia y yo nos tomamos esta enfermedad muy en serio. Completé el cuestionario para saber mi riesgo de padecer enfermedad renal, y todos deberíamos hacerlo”. La información sobre esta campaña está disponible en las redes sociales tanto en inglés como en español y destaca que el 33 por ciento de adultos en Estados Unidos están en riesgo de desarrollar enfermedad renal, que puede llegar a ser mortal. Según la misma, personas con diabetes, cardiopatías, hipertensión, obesidad y un historial familiar de enfermedad renal son más propensas a padecerla. Las personas afroamericanas y latinas también forman parte de comunidades de alto riesgo. “Los latinos han sido afectados desproporcionadamente por la pandemia de la COVID, en especial los que tenían enfermedades preexistentes. Mucha de nuestra gente no se cuida como debe y tenemos que seguir insistiendo en lo importante que es la prevención”, subrayó el artista al diario Los Angeles Times.

Close Share options

Close View image Wilmer Valderrama alza su voz por la salud renal en la comunidad latina

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.