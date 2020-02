¡Willy Martin se casó con su novio! Así ha sido la romántica ceremonia de la feliz pareja El actor y periodista ha dado el 'Sí, acepto' a su mánager y pareja de casi una década, Luis Luyando, en un enlace de ensueño del que mostramos fotos en exclusiva. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El amor verdadero volvió a ser protagonista este fin de semana gracias a Willy Martin y su pareja, Luis Luyando. Los enamorados se dieron el ‘Sí, acepto’ en una romántica ceremonia íntimaen Miami después de casi una década de feliz noviazgo. El actor y periodista venezolano abrió su corazón de par en par y, muy valiente, habló por primera vez de su sexualidad y en exclusiva para People en Español hace unos días. Sincero y honesto, confesó ser gay y tener una hermosa relación, basada en la solidaridad y camaradería con su mánager. Su amor ha culminado en una preciosa boda este fin de semana de la que ofrecemos unas románticas imágenes en primicia que desprenden felicidad y emoción a raudales por sus protagonistas. Image zoom “Les invitamos a celebrar nuestra boda en un íntimo cóctel el sábado 15 de febrero del 2020”, comenzaba la invitación al enlace que comenzaba a las 7.00 PM de la tarde. Después de jurarse amor eterno tuvo lugar la fiesta en el The Grand Central Clubhouse donde siguieron celebrando su amor por todo lo alto, además de la cena y la fiesta posterior con los asistentes. El ambiente del lugar era Boho chic y el salón estuvo adornado por docenas de palmeras y cientos de tulipanes y orquídeas naturales. En la comida hubo una gran variedad de platos y aperitivos venezolanos como los tequeños. Aunque también sirvieron paninis, sushi, quesos varios, carpaccios y hamburguesas veganas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Image zoom El azul fue el color protagonista y el de sus trajes de novios, en tonos diferentes pero de la misma firma, Hugo Boss. A esta bella unión no faltaron amigos entrañables y actores como Sabrina Seara, Daniel Elbittar y Verónica Schneider, entre otros. La pareja se mostró encantada de la vida y liberada de poder compartir sus sentimientos con sus seres queridos y con el mundo después de tanto tiempo manteniéndolo en la intimidad. “Al pasar de los años sentí que no es algo que tenga que esconder, no es algo para sentir vergüenza, quiero ser honesto con toda la gente que me apoya y, por qué no, con los que no me apoyan también”, explicó en nuestra entrevista. Image zoom Willy Martin Image zoom Willy Martin Este paso adelante ha sido todo un ejemplo que rompe barreras y abre puertas a muchas personas que como él no se decidían a darlo por no hacer daño o el qué dirán. Muchísimas felicidades por esta preciosa unión y como se suele decir en estos casos, ¡qué vivan los novios! Advertisement

