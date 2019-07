Las múltiples facetas de Willy Martin, un actor todoterreno con una carrera en ascenso La actuación es tan solo una de las múltiples facetas que conforman la sólida y fructífera carrera de este talentoso y carismático artista que posee más de 130 mil seguidores en Instagram. ¡Conócelas! By Moisés González ellipsis Más Mail Email Print iphone Send Text Message Desde hace más de una década Willy Martin se cuela en los hogares de muchas familias alrededor del mundo a través de exitosas telenovelas como Isa TKM, Grachi y, más recientemente, Betty en NY (Telemundo). Pero la actuación es tan solo una de las múltiples facetas que conforman la sólida y fructífera carrera de este talentoso y carismático artista que posee más de 130 mil seguidores en Instagram. “Me encuentro en el momento de mayor crecimiento y expansión que he vivido nunca”, asegura Willy. “Un crecimiento en todos los sentidos de mi vida, no solo en la parte profesional. Definitivamente es un momento en el que finalmente siento que he tomado las riendas de todo lo que hago y donde puedo explotar mis talentos al máximo”. Talentos que, sin duda, son muchos. ¡Sigue leyendo y descúbrelos! Televisión. Willy regresó este año a la pequeña pantalla como parte del elenco de la exitosa telenovela de Telemundo Betty en NY, ficción que se ha posicionado desde su estreno en los primeros lugares de audiencia en la televisión de habla hispana. “Toda la espera valió la pena. A veces no entendemos por qué no se dan algunas oportunidades y es ahí cuando el dicho ‘el tiempo de Dios es perfecto’ entra en acción. Así ha sido para mí en este caso. Luego de muchas audiciones en distintas telenovelas tuve la suerte de estar en el elenco de esta historia que es al momento uno de los proyectos más exitosos de Telemundo”. Image zoom Fotógrafo @ChrisHeadshots Teatro. Martin acaba de finalizar una exitosa temporada en Miami como uno de los protagonistas de la puesta en escena A 2,50 La Cuba Libre, donde se adentró en la piel de una mujer. “Ha sido un reto inmenso porque es una obra de teatro que por más 40 años ha sido interpretada por más de 500 actrices en todo el mundo y es ahora la primera vez que un grupo de hombres asumen el compromiso de darle vida a las mujeres de la historia. La principal meta que nos puso el director del montaje fue hacer mujeres reales y creíbles y los comentarios del público asistente confirman que lo logramos. Pude realizar a una mujer completamente creíble, con un vida muy dura, y con muchas emociones para transmitir”. Presentador. Willy conduce actualmente Chic al día, un magazine de entretenimiento que se transmite en vivo por EVTV . “Yo empecé en la TV como conductor. Es algo que se me da con mucha naturalidad y que ahora en la nueva etapa del programa que conduzco me permite hablarle al público tal como soy yo, sin un personaje de por medio. Entretener es un oficio maravilloso, y sea actuando o conduciendo, nos da la posibilidad de llegar a miles de hogares y hacer que el público deje un rato sus preocupaciones y se adentren en nuestras historias o entrevistas”. Image zoom Fotógrafo @ChrisHeadshots SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Youtuber. Por si fuera poco el inolvidable Leo Martínez de la telenovela juvenil Grachi tiene un canal de Youtube que cuenta ya con cerca de 20 mil suscriptores con el que busca aportar contenido motivador al público. “Por lo general hago entrevistas frescas y divertidas, pero que dejan un mensaje inspirador, que invita a cumplir los sueños y a alcanzar las metas… He entrevistado a influencers como Marko, Abelardo, Mauricio Mejía, a los cantantes Mau y Ricky, y una lista larguísima que cada semana vienen a enseñarme ‘que hay detrás de…’ su vida pública”. Productor. Delante de las cámaras, pero también detrás. Willy produjo este año el documental Venezuela en Agonía. “También produje el año pasado un cortometraje, así como mis espacios infantiles WillyPedia y PinPanPum”. Image zoom Fotógrafo @ChrisHeadshots Empresario. Además de la actuación y la conducción, Willy también se ha sentido atraído desde siempre por la moda y los negocios, dos pasiones que el joven artista logra combinar a la perfección en esta otra aventura profesional. “Tengo una línea de accesorios para caballeros, anillos con un toque muy rock para completar el look de lo hombres. Además son muy fáciles de comprar porque todo está disponible en mi Amazon Shop http://www.amazon.com/shop/willymartin”. ¿Pero será que le queda alguna faceta por explorar? “No sé si me falte alguna, pero sí estoy seguro de que la que más disfruto es la de GENTE. Podemos tener muchos títulos, o hacer muchas cosas en la vida, pero si no tenemos don de gente, no somos nada. Y eso se logra apoyando, ayudando, queriendo, admirando y sobre todo respetando”, asegura Willy, quien cada día que pasa se levanta con un sueño nuevo en su cabeza que poder llevar a cabo. “Mi cabeza no para de crear y de explorar nuevas formas de comunicar”, reconoce. “Espero muy pronto poder producir algunas series que he escrito, incursionar con mayor fuerza en el cine, y conquistar nuevos mercados y distintos tipos de personajes. La lista de sueños es grande, pero las ganas de cumplirlos más grande aún”. Con el talento que tiene y las ganas e ilusión que le pone a cada proyecto que emprende no dudamos de que va a lograr todo lo que se proponga y más. Mucho más. ¡Mucho éxito Willy! Advertisement EDIT POST

