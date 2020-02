SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN

Después de hacer una entrevista en Telemundo en Miami el pasado junio como parte de sus colaboraciones con la cadena, el actor y periodista Willy Martin de pronto llegó a la conclusión de que debía poner fin a un secreto que había guardado mucho tiempo. “Dije: ‘Me quiero casar’. Tengo muchos años con [mi pareja]. Es una relación hermosa, de apoyo, solidaridad, de camaradería”, cuenta el venezolano de 35 años sobre su noviazgo con su compatriota Luis Luyando, quien es su mánager. “Tenemos nueve años juntos. Quiero ser honesto con toda la gente que me sigue”.

Image zoom

Por eso en esta entrevista exclusiva con People en Español, Martin ha decidido por primera vez hablar públicamente de su sexualidad. “En un principio sí tenía miedo, pena de hablar públicamente porque no sabía cómo lo iba a tomar el público. No sabía cómo iba a repercutir esto en mi carrera”, confiesa el también productor, quien recientemente ganó un Emmy por su programa Willypedia TV en Mega TV. “Trabajé durante muchos años para un público infantil, pensé que hablar de mi vida privada me iba a limitar mucho o me [iban a ver] distinto, pero al pasar de los años sentí que no es algo que tenga que esconder, no es algo para sentir vergüenza, quiero ser honesto con toda la gente que me apoya y, por qué no, con los que no me apoyan también”.

Image zoom

Martin y Luyando tienen previsto contraer matrimonio este sábado en Miami rodeados de sus seres queridos. “Habrá 120 invitados. Viene mi familia de Arabia, España, Venezuela, será un bonito día para celebrar el amor y para pasarla muy bien”, adelanta. “Quiero que [mi historia] sirva como una demostración de que todos podemos ser felices independientemente de qué hagamos con nuestras vidas. Lo único que importa es no dañar a quien tenemos al lado”.

Image zoom

Justo para no tener que esconder más la relación con su compañero de vida es que Martin decidió finalmente dar el paso de contar su verdad. “De repente íbamos a una fiesta y cada uno tenía que ponerse en esquinas distintas a la hora de tomarnos una foto, para que no nos vieran uno a un lado de otro. Lo hacía para cuidar mi carrera”, recuerda apenado. “Creo esto es lo que me motiva, el hecho de estar en mi casa y no poder [colgar] una historia [en Instagram] y que se vea que él esté en el fondo o una foto de los dos en un marco. Eso me cansó”. En su opinión, el amor no se debe ocultar. “Nadie tiene que sentir miedo ni pena ni vergüenza por lo que siente, el amor es para valientes”.