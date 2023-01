Willy Chirino recibe especial homenaje a su larga e importante trayectoria profesional Ante sus más de cincuenta años en el mundo de la música Willy Chirino ha sido reconocido dejando al descubierto su parte más personal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con más de cinco décadas de trayectoria profesional, Willy Chirino se ha convertido en un referente y pilar de la música latinoamericana. Por ello, el History Miami Museum quiso rendirle un tributo con la exhibición Willy Chirino: 50 Years of Music (Willy Chirino: 50 años de música); lo cual, es muy significativo para el cantante de origen cubano. "Muy orgulloso", mencionó Chirino a People en Español. "Me llegó la lágrima porque estás viendo tu vida desplegada en tu ropa, tus fotos más amadas, objetos de tu familia, de mis padres, mis hermanas, mis seres queridos más íntimos, mis amigos de la infancia. Reconocimientos de la industria de la música, en el ámbito político, de personas y también de mi pueblo que lo ha hecho a través de muchas manifestaciones". El intérprete de "Medias negras" hace una reflexión sobre lo que ha vivido durante todos estos años de trabajo profesional que tantas satisfacciones le ha dado. "El mayor acierto, precisamente, es poder lograr vivir más de cinco décadas de lo que amo, que es la música", mencionó. "Eso lo veo como un logro extraordinario, tener la capacidad de vivir de lo que uno ama; de tener un público fiel ahí por tantos años; en realidad, son varias generaciones que siguen tu música, la bailan, la disfrutan y te van a ver a los conciertos, eso es lo más grande que puede tener una persona, poder vivir por tanto tiempo de lo que uno ama y gustarle tanto que lo puede seguir haciendo". Respecto a los tropiezos que ha tenido en su vida, Wifredo José Chirino Rodríguez, nombre real, también considera que son importantes y una forma efectiva de aprendizaje. "Arrepentido no es la palabra, he entendido, hace mucho tiempo, que de los tropiezos en la vida uno también gana y lo incorpora al lado de la experiencia, y sabes que la próxima vez que te pase algo que no debes hacer", advirtió. Willy Chirino Willy Chirino | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Si todo es bueno en la vida, cómo vas a saber diferenciar entre lo bueno y lo malo, si nada más has visto lo bueno y lo malo está ahí, el Yin y el yang. Entonces, las cosas malas que me han sucedido en la vida han servido de experiencia", continuó. "Si te sucede algo en la vida, estudia lo que hiciste mal e incorporado a la experiencia; que te sirva para mejorarte y no volver a caer en lo que haz hecho". Otro orgullo para este famoso es poder motivar a través de su música a las personas, particularmente, a sus connacionales. "He tenido la suerte de convertirme en la voz musical de un pueblo que no tiene voz. La voz disidente musicalmente hablado de un pueblo, de once millones de cubanos que no han tenido eso y que han utilizado mi música para sentirse libres, para poderse expresar, poder soñar", confesó. "Me lo han demostrado en algún sentido todos los días de mi vida a través de mensajes, en redes sociales o personas que me encuentro en la calle en distintos lugares y eso es extraordinario; por lo menos para mí eso significa muchísimo, más que cualquier otro reconocimiento". "La ilusión más grande que puede tener un artista es convertirse en inmortal", Willy Chirino



El compositor y productor musical, quien prepara un concierto para celebrar estas cinco décadas de trayectoria profesional, sueña con que su trabajo quede para la posteridad y pueda ser apreciado más allá de su existencia. "La ilusión más grande que puede tener un artista es convertirse en inmortal; eso es lo que quieren todos los artistas. No solamente los cantantes, los compositores sino los pintores, escritores, directores de película, lo que sea, cualquier forma de arte", expresó. "El artista lo que quiere es que su obra se mantenga viva después que uno desaparezca del planeta y quiero eso". Willy Chirino invita a todos a luchar por lograr sus metas. "Enfócate, concéntrate y trabaja en hacerlo. Y sueña, sueña, mírate haciendo todos esos sueños que tengas, todo lo que aspiras en la vida imagínalo y es una manera muy efectiva para lograrlo", concluyó.

