Willow Smith rompe el silencio tras lo sucedido con su padre en estas declaraciones Después de días de un silencio sepulcral en las redes, ha sido la hija de Will Smith quien ha dado un paso adelante y ha opinado con estas afirmaciones tan contundentes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo está pendiente de la familia Smith y sus posibles reacciones en las redes después de todo lo sucedido con el patriarca, Will Smith, en la pasada gala de los Oscar. Un episodio tan repetido por todos lados que ya ni necesita ser mencionado. Después de publicar sus disculpas y su renuncia a la Academia de cine, no se ha sabido nada más del actor. Dicen por ahí que está en un retiro para manejar todo el estrés acumulado por lo sucedido, información que no se ha confirmado por parte del ganador del Oscar por El método Williams. Lo que sí es una confirmación en toda regla es cómo ha reaccionado su hija Willow Smith días después del viralizado momento. La joven artista ha roto el silencio en su perfil de Twitter con dos mensajes muy contundentes que necesitan poca interpretación. Willow Smith Willow Smith | Credit: (Photo by Arturo Holmes/FilmMagic) A través de esta plataforma escribía dos frases en las que, sin citar el hecho en cuestión, deja al descubierto cuál es su punto de vista. "El sentido de la vida se encuentra en el desafío", lee la primera publicación, refiriéndose a que en los momentos más duros es donde se encuentran las fortalezas. "La vida es una serie de reacciones", prosiguió en otro post. Dos sentencias que dan a entender, en resumidas cuentas, que la vida no se puede juzgar por un solo hecho y que todo lo malo sirve para algo bueno. Conclusiones que no han hecho ni pizca de gracia a sus seguidores quienes rápidamente han considerado inexcusable no que hizo su padre. Lejos de entrar en más guerras, Willow aparcó los comentarios para anunciar algo mucho más emocionante: su nuevo trabajo musical. Se trata de una colaboración con Camila Cabello bajo el nombre de "Psychofreak" que se estrena este próximo viernes. Lo ocurrido en su familia no ha impedido que siga metida de lleno en sus proyectos y poniéndole la máxima ilusión. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, su hermano Jaden Smith también ha estado alejado de sus redes todo este tiempo. Reapareció este martes pero tan solo para mostrar algunas fotos personales en las que no hace mención a nada más. Ni Jada ni Will Smith han vuelto a asomarse por las res... de momento.

Willow Smith rompe el silencio tras lo sucedido con su padre en estas declaraciones

