William Valdés estalla en redes tras lluvia de críticas por una foto que compartió en sus redes sociales: "Señores sean felices y acepten a las personas como son"

Sin querer queriendo, William Valdés revolucionó el pasado fin de semana las redes sociales al compartir una sexy foto en la que aparece mostrando parte de su ropa interior. La instantánea, sin embargo, no fue del agrado de todos sus seguidores ya que el joven conductor de origen cubano recibió duras críticas por compartir ese tipo de imágenes a través de su perfil de Instagram.

“No te hace falto eso William, tú brillas por lo que te sobra: talento, belleza juventud y carisma”, comentó una seguidora de William tras ver la sugerente fotografía.

“¿De verdad hay necesidad de eso?”, se preguntó otra fan del también cantante.

Molesto ante la inesperada y efusiva reacción que tuvieron sus seguidores, Valdés no tardó en expresar su punto de vista sobre lo sucedido a través de sus redes sociales.

“Se ha formado una revolución en mi Instagram con la última foto que puse porque enseñé 10% de un calzón y pregunté de qué marca era; o sea, no entiendo a la gente. O sea muchos de ustedes a veces piden ‘enseña, enseña’, nada más quieren ver cuerpo y nada más quieren ver carne y le dan like a la foto que enseño carne, entonces cuando le doy carne me dicen que no, que está muy mal. ¿Quién los entiende?”, expresó molesto el conductor.

“No sé dónde se llevan ustedes su imaginación, enseño literalmente una parte del calzón, no estoy enseñando absolutamente nada y todo el mundo como que ‘ay por favor’. Me han dicho de todo que si para ganar likes, que ya próximamente me voy a estar desnudando. Bájense de la nube que yo no me voy a desnudar en ningún lado. Y ¿por qué se molestan? ¿Porque estoy enseñando? Si ustedes no tienen eso no es culpa mía”, se defendió Valdés.

Por último, el exrostro de Despierta América (Univision) pidió a sus haters buscar su propia felicidad para que así dejen de meterse en la vida de los demás.

“El punto de este video es para demostrarles a ustedes que el ser humano nunca está feliz con lo que nos dan, siempre estamos infelices. Señores sean felices y acepten a las personas como son, no entiendo, busquen la felicidad. No sean tan mente cerrada, piensen fuera de la caja, piensen fuera de su cerebro”, concluyó su discurso William.