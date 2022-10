William Valdés rompe a llorar tras su salida de Venga la alegría: Así fue su despedida El conductor no pudo contener las lágrimas en su último programa como colaborador. "Por lo menos me están dejando despedir". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de 580 programas en Venga la alegría, William Valdés ha dicho adiós a la que ha sido su familia televisiva en los últimos dos años. El conductor se despedía este viernes no solo de sus colegas de profesión, sino también del público mexicano, el cual lo recibió con los brazos abiertos. Mirando a cámara y roto en llanto, compartió unas emotivas palabras para todos y reconoció que la noticia de su salida le pilló "por sorpresa". Aún así, agradeció que le dieran la oportunidad de decir adiós frente a las cámaras. "Por lo menos me están dejando despedir", expresó. "Muchas gracias, querido William, por todos los momentos vividos a tu lado. ¡Venga la alegría siempre será tu familia!", lee el mensaje de su equipo en las redes. Por lo que desprenden sus palabras, el presentador cubano no se hubiera marchado de este show en el que asegura haber encontrado a una gran "familia" en México. Sin entrar en más detalle, se mostró triste por su partida pero también agradecido por la oportunidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de las lágrimas, no quiso que aquello se convirtiera en un velorio y, después de los sollozos y abrazos a los compañeros, sonrió y se divirtió en plató, como siempre ha hecho. Sus redes también recogieron unas emotivas palabras en este día tan señalado en su vida y su carrera. Su salida coincide con la llegada de la nueva administración y dirección de contenidos, posible razón por la que pudiera haber concluido su etapa en VLA. "Gracias infinitas", concluyó William, quien informó que, en principio, seguiría en TV Azteca. ¡Lo mejor en esta nueva etapa!

