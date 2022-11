William Valdés da prioridad a su salud mental y se retira de las redes sociales un tiempo "Necesito desaparecer un tiempo y conectarme conmigo. Necesito tiempo para mí. Necesito estar bien conmigo para poder estar bien con todo", compartió el pasado jueves el joven conductor justo antes de alejarse de las redes. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir William Valdés William Valdés | Credit: Victor Chavez/Getty Images William Valdés ha tomado una importante decisión. El joven conductor cubano, quien formó parte años atrás de la familia de Despierta América (Univision), ha decidido dar prioridad a su salud mental y el pasado jueves anunció que se retira "un tiempo" de las redes sociales. Una decisión que llegaba tan solo unos días después de haber quedado fuera de Venga la alegría, programa en el que trabajaba desde 2020 en México. "Soy una persona agradecida por todo lo que tengo y todo lo que ya no tengo. A medida que maduro más aprendo. Últimamente han sacado cosas de contexto y ponen lo que quieren poner. Yo sé quien soy, muchos no saben todo lo que pasa detrás, muchos no saben todo lo que vivo día a día. Pero hay una realidad y es que mi salud mental es más importante que esto", comenzó compartiendo Valdés, quien cuenta con 1 millón de seguidores solo en Instagram. "Me retiro un tiempo de redes, un mundo tóxico lleno de gente que solo llega a hacer daño", agregó el conductor, quien regresó recientemente a la escena musical con el lanzamiento de su sencillo 'Playa en la ciudad', que supera las 70 mil visualizaciones en YouTube. William Valdés William Valdés | Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Con el corazón en la mano, William compartió que necesita "desaparecer un tiempo" para poder conectarse con él. "Necesito tiempo para mí. Necesito estar bien conmigo para poder estar bien con todo", aseveró. William Valdés Credit: Instagram William Valdés Por último, el presentador agradeció a las personas que siempre lo han apoyado y que han estado "ahí en las buenas y en las malas". "Nos vemos pronto", concluyó su comunicado. William Valdés William Valdés | Credit: Victor Chavez/Getty Images for Estrella Media SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fiel a su palabra, Valdés se ha mantenido desde entonces, y ya ha transcurrido una semana, completamente alejado de las redes. El conductor, que está tomándose un tiempo para conectarse con él y atender su salud mental, no ha vuelto a compartir nada en ninguno de sus perfiles. Sin duda se le extraña, pero lo más importante es que él logre estar bien. ¡Mucho ánimo William!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image William Valdés da prioridad a su salud mental y se retira de las redes sociales un tiempo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.