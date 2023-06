William Valdés quiere regresar a Despierta América: mira sus declaraciones El presentador, actor y cantante cubano William Valdés habla de crisis de salud de su padre, y su deseo de volver a Despierta América y a la cadena Univision. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir William Valdés expresó su alegría de estar viviendo nuevamente en Miami tras cinco años en México en Venga la alegría (TVAzteca). El presentador, actor y cantante cubano de 29 años habló con Mezcal TV sobre esta nueva etapa en su vida. "Lleno de mucha emoción porque obviamente regresé con mi familia y nada, estoy contento de estar de regreso aquí en Miami", dijo. Estar cerca de su familia es una prioridad, ya que dijo que su padre ha enfrentado una crisis de salud, sin entrar en detalles sobre su condición. "Mi papá está un poco malo de salud, mi mamá está aquí sola con la casa, así que fue un momento perfecto para regresar después de haber salido de Venga la alegría", reveló Valdés. "Regresar, volver a recolectar con todos mis compañeros de la industria y con mi familia, que es lo más importante". Valdés fue uno de los conductores de Despierta América, que se graba en la Ciudad del Sol, y dijo que ahora es el momento de volver a tocar puertas. "Siento que estoy empezando de cero ahorita, regresar acá es empezar de cero de nuevo y estoy haciendo teatro, estoy en micro teatro y estoy muy contento, y pues nada; tocar puertas y decirle a los productores: '¡eh, ya estoy acá!'", añadió. William Valdes Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images El presentador dijo que le daría ilusión regresar a la pantalla de Univision. "Si fuera en Univision, es mi casa, siempre ha sido mi casa desde que comencé en la industria, entonces regresar a Despierta América o a hacer algún proyecto especial con Univision sería increíble porque ya conozco a la gente que está ahí", afirmó. William Valdes Credit: Alexander Tamargo/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Valdés dijo que le gustaría cubrir otro tipo de noticias, no solo presentar lo que ocurre en las redes sociales. "Las personas que están del otro lado de la televisión que son los importantes, que es la audiencia, también me conocen entonces sería increíble", dijo sobre regresar a Univision. "Pero sí algo diferente, algo que me saque de lo que yo hacía antes. Ya no estoy para estar haciendo cosas de redes sociales y así".

