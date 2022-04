Hace varios años se le cerraron las puertas en Miami tras su despido de Univision, pero William Valdés no se dio por vencido y encontró una segunda oportunidad en el terreno profesional en México, país que lo ha acogido desde su llegada en 2019 con los brazos abiertos.

Actualmente, el joven conductor y actor cubano forma parte del equipo de presentadores del programa matutino Venga la alegría (TV Azteca), protagoniza una exitosa obra musical de teatro y próximamente será uno de los conductores del reconocido reality show La academia.

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas para William. El exrostro de Despierta América (Univision) denunció recientemente a través de su canal de YouTube que desde que llegó a México ha tenido que lidiar con noticias falsas por parte de la prensa que buscan desvalorizar su trabajo.

William Valdés William Valdés | Credit: Instagram William Valdés

"La prensa en México siempre ha tratado de desvalorizar mi trabajo, siempre han tratado de alguna otra manera de dañar mi imagen y sinceramente no entiendo por qué. Estas personas que escriben estos artículos y estos encabezados ni los conozco, nunca les he hecho nada, simplemente su objetivo es dañar mi imagen. Ahora me pregunto por qué, por qué querrán dañarle la imagen a un conductor extranjero, cubano… Ya sé, pero eso me lo voy a reservar", comenzó expresando el carismático conductor, quien cuenta con casi 1 millón de seguidores en Instagram.

Mi sexualidad es mía y yo voy a hablar de mi sexualidad cuando yo quiera hablar de mi sexualidad. No es porque yo quiera esconder nada. Yo no escondo absolutamente nada. La gente que me conoce –mis amigos, mi familia– sabe exactamente quién yo soy — William Valdés

William se mostró muy molesto tras conocer el chisme más reciente que publicó un medio de comunicación en México sobre su vida privada y el cual es completamente falso.

William Valdés William Valdés | Credit: YouTube William Valdés

"Llegando aquí a mi casa me llegó la notificación de este artículo que supuestamente yo estoy en un red que se llama Blued, que en mi vida he conocido esta red, y que supuestamente yo estoy en esa red para tener sexo con parejas del mismo sexo. Es una mentira que yo estoy en una plataforma buscando pareja del mismo sexo. ¿En qué cabeza cabe que alguien como yo tan público esté en una plataforma como esta para buscar sexo? Me quedo sorprendido porque siento que la prensa a veces ya no sabe qué inventar para seguir dañando mi nombre o para de alguna u otra manera convertirme en un personaje polémico", comentó al respecto.

William Valdés William Valdés | Credit: Instagram William Valdés

Su orientación sexual

El conductor dejó claro que el tema de su sexualidad y su orientación sexual es algo que solo le incumbe a él y que por lo tanto tiene todo el derecho de mantenerlo en privado si así lo desea.

William Valdés William Valdés | Credit: Instagram William Valdés

"Esto es un tema que le da morbo a mucha gente, que la gente siempre pregunta: ¿cuál es la sexualidad de William? Y aquí te va mi respuesta. Que p* te importa. Mi sexualidad es mi sexualidad porque la vivo yo y es parte de mi vida. Y mi sexualidad yo he decidido mantenerla en privado, no hablar de ella. Sea bisexual, sea non-binary, sea straight, sea gay... No te importa. No les importa. El día que yo quiera hablar de mi sexualidad lo voy a hablar y lo voy a hacer porque yo quiero, no porque gente como esta gentuza decida por mí", aseveró William.

No porque yo soy conductor de televisión y soy una figura pública la gente tiene que saber cuál es mi sexualidad — William Valdés