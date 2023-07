William Valdés habló a corazón abierto en el podcast Cara a cara con Rodner Figueroa. El presentador, actor y cantante cubano se sinceró sobre su salida de Despierta América (Univision).

La fama le llegó siendo un adolescente. "Comencé a estudiar actuación cuando tenía 12 años. La primera vez que estuve frente a una cámara fue en un comercial con La chilindrina, con María Antonieta de las Nieves", recordó Valdés, quien estudió también modelaje y canto. Su madre lo llevaba a la escuela Internacional Models y comenzó a hacer castings de actuación. A los 15 años actuó en la serie Grachi de Nickelodeon Latinoamérica.

Trabajó también en una tienda Guess y en un restaurante en Miami mientras surgían nuevas oportunidades en el mundo del entretenimiento. En el 2014 llegó su debut como presentador de redes sociales en Despierta América.

William Valdes Rodner Figueroa Credit: Cortesía de Rodner Figueroa

Sus compañeros en el programa matutino de Univision fueron maestros para él. "Karla Martínez me regañaba todo el tiempo, Alan [Tatcher] también, pero lo hacían para bien", aseguró Valdés. "Aprendí mucho de ellos, no había ese tipo de fricción". Tras su salida del programa Venga la alegría (TV Azteca) en México y su regreso a Miami este año, Valdés dijo que le gustaría regresar a Univision.

Su autenticidad ha sido su sello. "Yo siempre he sido muy yo, he sido una persona sin filtros y he dicho las cosas tal cual, que me he metido en unos problemones, lo he hecho", confesó Valdés. "Yo prefiero que me detesten por quien soy a que me adulen por quien no soy", añadió Rodner Figueroa. "En la televisión hay que ser uno mismo. No podemos tener una sonrisa todo el tiempo. Al final del día no somos robots, somos seres humanos", dijo Valdés, de 29 años.

Figueroa le preguntó: ¿qué fue lo que te pasó en Despierta América y por qué te botaron? Valdés respondió: "Ya yo no estaba contento con lo que estaba haciendo, yo quería hacer más. Los millennials queremos todo rápido", confesó el cubano. "Entré en una depresión. Me deprimí. No me pude levantar de la cama para ir a trabajar", dice Valdés, quien le contó cómo se sentía a su jefa Luz María Doria.

Tras ir a la fiesta del lanzamiento del disco El dorado de Shakira en Miami Beach, Valdés dice que se le olvidó cargar su teléfono celular tras llegar a su casa en la madrugada y no se levantó a tiempo para ir al programa. "No llego a trabajar, me levanto a la 1 de la tarde", reveló, causando la preocupación de sus compañeros de trabajo.

Esa no fue la única vez. "Llegaba tarde, la verdad yo descuidé mucho mi trabajo", dijo Valdés. "Le falté el respeto a mis compañeros con mis actos de no llegar a tiempo, no llegar a las juntas. No me estoy excusando, la culpa la tengo yo".

Rodner Figueroa William Valdes Credit: Cortesía de Rodner Figueroa

Figueroa felicitó a Valdés por reconocer sus errores. Valdés dijo que otros factores afectaron su salida de Univision, ya que fue cuestionado sobre el número de seguidores en sus redes sociales. "¿Porqué no tienes un millón de seguidores?", le preguntó una ejecutiva de la cadena en una reunión, dice Valdés, quien le contestó: "Porque yo no soy influencer ni creador de contenido. Yo soy presentador de redes sociales en televisión. De ahí arrancó mal la cosa".

Sin embargo, unos días después le ofrecen ser el copresentador de Premios Juventud con Alejandra Espinoza. "Grabé promos de Premios Juventud", relata. "Y un buen día, estoy entrevistando a Salma Hayek en el estudio de Despierta América, me voy a tomar una selfie con ella y me sacan del Instagram".

Ese mismo día fue despedido de la cadena. "Fue muy raro porque pasó un mes y medio después de ese día que tuve ese error de no levantarme", dice Valdés. "Se me acabó el sueño de Univision, ese día se acabó".

William Valdes Rodner Figueroa Credit: Cortesía de Rodner Figueroa

Luego se mudó a Los Ángeles a grabar el programa Buenos días familia en Estrella TV. "Fue un golpe muy grande al ego porque vienes de Univision y ahora estás en una compañía mucho más pequeña", reconoce Valdés, añadiendo que se mudaría hasta China y aprendería mandarín con tal de seguir trabajando en la pantalla chica. "He tenido que empezar de cero muchas veces", dijo Valdés, quien ha enfrentado problemas económicos. "Pero Dios no me abandona".

Siempre ha agradecido el trabajo, dice el cubano. "Tengo una familia, y mi mamá y mi papá se han convertido ya en mis hijos. Dependen de mí al cien por ciento", dijo Valdés. "Mi casa no se va a pagar sola y yo no voy a dejar a mi familia en la calle".