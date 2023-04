William Valdés arremete contra programa en México del que fue despedido El presentador y actor cubano William Valdés hizo estas declaraciones sobre el programa Venga la alegría de TV Azteca después de su despido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir William Valdés lloró al despedirse del programa matutino Venga la alegría de TV Azteca hace seis meses, y rompe el silencio sobre su despido. "Creo que mi mayor reto literalmente fue que me dejaran trabajar. Y yo no sé si me voy a meter en pedos", dijo. "Mi estadía ahí, yo di un millón de ideas para yo hacer dentro del programa, qué podía aportar. Fue muy difícil que aceptaran esas ideas, nunca las aceptaron, me pusieron a leer mensajes en una pantalla y es todo lo que hacía", dijo el actor, presentador y cantante cubano. Valdés lo contó todo en su nuevo podcast Hola Hello. Tras mudarse de México, donde se grababa el programa, a Miami, hoy tiene nuevos proyectos. "Quiero llegar a hacer un buen conductor, periodista, por ahí va la cosa, por ahí va mi camino", dijo. Algo de lo que se quejó en Venga la alegría es que solo lo ponían a leer un teleprompter en el matutino y no lo dejaron aportar más artísticamente. "Para mí profesionalmente no era un reto, dentro del programa creo yo no crecí en lo absoluto, creo que no dejé una marca, huella y hay muchos factores, que no voy a entrar en detalle porque ya pasó, pero creo que mi reto más grande fue que me dejaran crecer, que me dejaran hacer otras cosas, que me probaran", añadió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En noviembre del 2022 Valdés dijo que se tomaría un descanso de las redes sociales para enfocarse en su salud mental. "Necesito desaparecer un tiempo y conectarme conmigo. Necesito tiempo para mí. Necesito estar bien conmigo para poder estar bien con todo", expresó entonces. William Valdes Credit: (Alexander Tamargo/Getty Images) Ya Valdés está de vuelta en Instagram y disfrutando la Ciudad del Sol. Hace unos días, compartió fotos en un barco en Miami con el mensaje "la felicidad".

